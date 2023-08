Akti­ons-Don­ners­tag mit Linus Cuno

Die­se Woche ist am Akti­ons-Don­ners­tag im Rah­men der Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt, am 3. August von 14 bis 18 Uhr, Linus Cuno zu Gast. Die Hei­mat des heu­te in Ber­lin arbei­ten­den Musi­kers, Malers und Gra­fik­de­si­gners Linus Cuno ist die Frän­ki­sche Schweiz. Sei­ne Visi­on gilt der Ver­schmel­zung der ver­schie­de­nen Kunst­for­men: Kaum ein Lied ent­steht ohne ein zuge­hö­ri­ges Gemäl­de, kaum ein Bild bleibt klang­los. Das Erschei­nen sei­nes ersten Albums „The Art o Life“ im Dezem­ber 2019 war qua­si die Geburts­stun­de vie­ler wei­te­rer Musik-und-Bild-Duet­te, die das inter­dis­zi­pli­nä­re Schaf­fen des Künst­lers mar­kie­ren. Linus Cuno lässt die Besu­cher sei­ne Musik-Bild-Duet­te erleben.