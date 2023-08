Zusam­men mit Gästen aus den benach­bar­ten vlf-Kreis­ver­bän­den in Kro­nach, Coburg und Bad Staf­fel­stein führ­te die dies­jäh­ri­ge Lehr­fahrt des vlf Kulm­bach in die Nie­der­lau­sitz, Land der Sor­ben und Wen­den. Auf dem Pro­gramm stan­den Stadt­füh­run­gen in Baut­zen, Cott­bus und Mei­ßen, der Besuch einer Lein­öl­müh­le und einer Gur­ken­fa­brik im Spree­wald sowie eines Spar­gel- und Him­beer­ho­fes in Polen. Neben den fach­li­chen Pro­gramm wur­de noch ein Braun­koh­le­ta­ge­bau in der südl. Lau­sitz besich­tigt und die Grup­pe wur­de über die Rekul­ti­vie­rung die­ser Flä­chen informiert.

Das Rei­se­ziel für 2024 steht auch bereits fest. Die näch­ste Lehr­fahrt fin­det vom 14. bis 18. Juli 2024 auf die Insel Rügen mit Besuch der Stör­te­be­ker-Fest­spie­le statt. Anmel­dun­gen hier­für sind ab Janu­ar 2024 möglich.