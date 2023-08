„Will­kom­men im Cobur­ger Land“: Ein Pro­jekt, eine Erfolgsgeschichte

Sie haben eine rie­si­ge Her­aus­for­de­rung gemei­stert. Sie haben in jun­gen Jah­ren ihre Hei­mat im Koso­vo ver­las­sen, eine Aus­bil­dung in einem frem­den Land begon­nen und dort auch noch die Coro­na-Pan­de­mie über­ste­hen müs­sen. Jetzt haben die neun Pfle­ge­kräf­te aus dem Pro­jekt „Will­kom­men im Cobur­ger Land“ den Abschluss ihrer gene­ra­li­sti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung gefei­ert. „Das ist ein ganz beson­de­rer Moment“, sag­te Land­rat Seba­sti­an Straubel dazu bei der Fei­er­stun­de im „Spatzl und Spezl“ in Rödental.

Kalt­ri­na Kqi­raj, Mir­jeta Reci­ca, Lirie Osma­ni, Arjeta Haj­da­ri, Amil­ja Ali­ja, Elbu­nit Bra­hi­mi, End­rit Idri­zi, Denis Per­cuku hei­ßen die Pio­nie­re aus dem Koso­vo, die nach ein­jäh­ri­ger Vor­be­rei­tung im Jahr 2020 nach Coburg gekom­men sind und eine gene­ra­li­sti­sche Aus­bil­dung in der Pfle­ge begon­nen haben.

Der Stolz auf die­ses erfolg­rei­che Pro­jekt war bei allen Betei­lig­ten zu spü­ren. Nicht nur den Aus­zu­bil­den­den, son­dern auch dem Land­kreis Coburg, des­sen Part­nern aus der Pfle­ge­bran­che sowie den Schu­len atte­stier­te der Land­rat außer­or­dent­li­chen Mut, „um neue Ideen und Wege zu beschrei­ten“. Der habe sich gelohnt, nicht nur, weil das „Koso­vo-Pro­jekt“ des Land­krei­ses erst jüngst bei einer Fei­er­stun­de in Nürn­berg mit dem Baye­ri­schen Demo­gra­fie­preis 2022 aus­ge­zeich­net wor­den ist. „Jeder Ein­zel­ne, der hier sitzt, darf stolz auf sich sein“, sag­te Straubel.

In sei­nem Gruß­wort, das per Video­stream auch zum Part­ner­un­ter­neh­men APPK in den Koso­vo über­tra­gen wur­de, bezeich­ne­te Seba­sti­an Straubel die Akti­on „Will­kom­men im Cobur­ger Land“ als wich­ti­gen Bei­trag zur Ver­bes­se­rung der Pfle­ge­si­tua­ti­on im Land­kreis Coburg. Was in die­sem Bereich gene­rell gelei­stet wird, nötig­te dem Land­rat höch­sten Respekt ab: „Alle unse­re Pfle­ge­kräf­te lei­sten einen Bom­ben­job und sind damit Vor­bil­der für die Gesellschaft.“

Bedri Xha­fa (Gene­ral­di­rek­tor der APPK) zeig­te sich beim Anblick der stol­zen Absol­ven­ten der Pfle­ge­ein­rich­tung vol­ler Freu­de: „Ich sehe vie­le glück­li­che Gesich­ter, mein Herz ist gerührt.“ Als Ansprech­part­ne­rin vor Ort im Koso­vo stand Qen­dre­sa Svir­ca den Pro­jekt­be­tei­lig­ten aus dem Cobur­ger Land zur Ver­fü­gung. Sie bezeich­ne­te die neun Absol­ven­ten des ersten Jahr­gangs als Vor­bil­der für kom­men­de Gene­ra­tio­nen an Aus­zu­bil­den­den: „Es war ein schwie­ri­ger Weg, aber Ihr habt gezeigt, wie viel man errei­chen kann.“

Das Pro­jekt „Will­kom­men im Cobur­ger Land“

Teil­neh­mer: Ins­ge­samt 40 Koso­va­rin­nen und Koso­va­ren sind seit 2020 nach Coburg gekom­men, 33 sind hier im Land­kreis geblie­ben. Im August kom­men die näch­sten fünf Inter­es­sen­ten für eine Aus­bil­dung nach ein­jäh­ri­gem Vor­lauf durch die Part­ner-Orga­ni­sa­ti­on APPK (Deutsch­kur­se und orga­ni­sa­to­ri­sche Vor­be­rei­tung für die VISA Bean­tra­gung) nach Coburg.

Betei­lig­te Trä­ger: BRK-Kreis­ver­band Coburg, Dia­ko­ni­sches Werk Coburg, ASB-Kreis­ver­band, ASB-Lan­des­ver­band, Cari­tas­ver­band Stadt und Land­kreis Coburg, Dia­ko­nie­sta­ti­on Weit­rams­dorf-Seß­lach, AWO-Bezirks­ver­band Ober- und Mit­tel­fran­ken, Regiomed.

Betei­lig­te Schu­len: GGSD und Regiomed