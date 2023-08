Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Marl­off­stein. Am 31.07.2023, gegen 17.45 Uhr, wur­de neben einem Feld­weg par­al­lel zur Staats­stra­ße 2242, nahe der Feld­ka­pel­le zur „Hei­li­gen Fami­lie“, eine 26-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin durch Pas­san­ten auf­ge­fun­den. Die schwer­ver­letz­te Fahr­rad­fah­re­rin kam nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen ver­mut­lich zu Sturz und wur­de durch den ver­stän­dig­ten Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Behand­lung in ein Kran­ken­haus gebracht. Zeu­gen, die zum Unfall­her­gang Anga­ben machen kön­nen, möch­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unfall­flucht in Herzogenaurach

In der Beet­ho­ven­stra­ße 6, auf dem Park­platz des Her­zogs­park, wur­de am 01.08.23 zwi­schen 19:00 Uhr und 20:25 Uhr, durch einen unbe­kann­ten Täter, ein gepark­ter Pkw ver­kratzt. An dem schwar­zen Audi A4 wur­de der lin­ke, hin­te­re Kot­flü­gel beschädigt.

Es ent­stand Sach­scha­den i.h.v. 500,- Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Fahrt unter Drogeneinfluss

Die Fahrt eines 17jährigen mit einem E‑Scooter wur­de am Diens­tag um 22.20 Uhr in Adels­dorf von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt been­det, weil ein Dro­gen­schnell­test bei der Rou­ti­ne­kon­trol­le posi­tiv war. Im Ergeb­nis für den jun­gen Mann war dies aber nicht posi­tiv, denn ein posi­ti­ves Ergeb­nis bedeu­tet, dass Dro­gen­kon­sum nach­weis­bar ist. Letz­te Gewiss­heit muss, wie in die­sem Fall auch, durch eine Blut­un­ter­su­chung erlangt wer­den, für die der E‑S­coo­ter-Fah­rer zur einer Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus mit­kom­men muss­te. Davon abge­se­hen wur­de bei dem jun­gen Mann auch noch ein Joint gefun­den, wes­halb er zudem wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ange­zeigt wird.

Unfall

Die Miss­ach­tung der Vor­fahrt führ­te am Diens­tag­nach­mit­tag in Grems­dorf zu einem Ver­kehrs­un­fall mit 1500 Euro Sach­scha­den. Der Fah­rer eines Klein­trans­por­ters fuhr von Höch­stadt kom­mend am Vor­fahrt-ach­ten-Schild in der Brücken­stra­ße in die Ein­mün­dung ein und über­sah einen von rechts kom­men­den und vor­fahrt­be­rech­tig­ten Pkw. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de nie­mand verletzt.