In den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat sich gezeigt, dass das Inter­es­se der Bevöl­ke­rung an der Online-Abwick­lung von Behör­den­an­lie­gen immer grö­ßer wird. Mit der Erwei­te­rung der digi­ta­len Mög­lich­kei­ten im Bereich der Abfall­wirt­schaft wird das bereits bestehen­de Ange­bot nun deut­lich aus­ge­baut und damit die Abwick­lung zahl­rei­cher Anlie­gen deut­lich erleich­tert. „Ange­sichts fort­schrei­ten­der Digi­ta­li­sie­rung ist es selbst­ver­ständ­lich, Arbeits­ab­läu­fe fort­lau­fend zu ver­bes­sern und damit unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern einen schnel­le­ren Zugang zu den gewünsch­ten Anlauf­stel­len zu ermög­li­chen“, betont Land­rat Klaus Löff­ler, der in die­sem Zusam­men­hang den ver­ant­wort­li­chen Mit­ar­bei­ten­den der Ver­wal­tung für die vor­be­rei­ten­den Arbei­ten sowie dem Abfall­wirt­schafts- und Umwelt­aus­schuss für des­sen Zustim­mung dankt.

Über die Home­page sowie die „Abfall-App“ wer­den von der Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses bereits diver­se Online-Dien­ste ange­bo­ten. Mit­tels indi­vi­du­el­ler Zugangs­codes kön­nen ab sofort wei­te­re Dienst­lei­stun­gen unbü­ro­kra­tisch und damit schnell online abge­ru­fen und Ände­rungs­mel­dun­gen vor­ge­nom­men werden:

Neu­an- oder Abmel­dung zur Abfallentsorgung

Ände­rung von Adress- und Bankdaten

An- und Abmel­dung von Behältern

Mel­dung von defek­ten Behältern

Abfra­ge und Beaus­kunftung von Leerungsdaten

Teil­nah­me am Online-Bescheidverfahren

Die Bedie­nung der Online-Modu­le ist ein­fach und selbst­er­klä­rend. Zu fin­den sind alle Online-Dien­ste des Land­rats­am­tes auf der Inter­net­sei­te unter https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​b​u​e​r​g​e​r​s​e​r​v​i​c​e​-​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​/​o​n​l​i​n​e​-​d​i​e​n​s​te/

Die für die auf­ge­führ­ten Online-Dien­ste der Abfall­wirt­schaft erfor­der­li­chen Zugangs­da­ten wer­den nach und nach bei Ver­sand von Ände­rungs­be­schei­den an die jewei­li­gen Gebüh­ren­zah­ler mit­ge­teilt. Eben­so ist es mög­lich, auf der Land­kreis-Home­page unter den Menü-Punk­ten „Online-Dien­ste“ und dann „Pass­wor­t­än­de­rung“ bzw. „Pass­wort ver­ges­sen“ als Nut­zer eigen­stän­dig einen Zugang zu bean­tra­gen. Unab­hän­gig davon wer­den wei­ter­hin Jah­res­be­schei­de für 2023 (Abrech­nung Vor­jahr und Fest­set­zung Vor­aus­zah­lun­gen Fol­ge­jah­re) jeweils Ende Janu­ar mit der Post an alle Gebüh­ren­zah­ler zugestellt.

Für Fra­gen steht die Abfall­wirt­schaft des Land­rats­am­tes unter der Tele­fon­num­mer 09261/678316 jeder­zeit ger­ne zu Verfügung.