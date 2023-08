Von Mon­tag, 7. August, bis Frei­tag, 11. August, öff­net „Mini-Bay­reuth“ wie­der sei­ne Pfor­ten. Die vom Jugend­amt der Stadt sowie dem Stadt­ju­gend­ring ver­an­stal­te­te Kin­der­spiel­stadt fin­det heu­er auf einem neu­en Platz statt, näm­lich auf dem Gelän­de des Jugend­zelt­plat­zes Bay­reuth, Fran­ken­gut­stra­ße 13.

Kin­der, die bereits die erste Klas­se besucht haben, kön­nen hier von Mon­tag bis Frei­tag, von 9 bis 16 Uhr, einen ereig­nis­rei­chen Feri­en­tag erle­ben. Die Kas­sen öff­nen eine hal­be Stun­de vor Beginn, einen Kar­ten­vor­ver­kauf gibt es nicht. Der Ganz­ta­ge­spass kostet vier Euro und der Nach­mit­tags­pass (ab 12.30 Uhr) zwei Euro.

Am Mon­tag, 7. August, ab 9 Uhr, gibt es ein kur­zes Eröff­nungs­pro­gramm, zu dem auch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger erwar­tet wird. Am Frei­tag, 11. August, ist dann die gan­ze Fami­lie ab 14.30 Uhr zum Kin­der­kon­zert mit der „Fröh­li­chen Kin­der­büh­ne“ eingeladen.

Wie in einer rich­ti­gen Stadt kön­nen die Kin­der in „Mini-Bay­reuth“ durch ver­schie­de­ne Tätig­kei­ten in einer der Sta­tio­nen – wie zum Bei­spiel in einer Leder­werk­statt oder beim Flug­zeug­mo­dell­bau – ihre „Knob­bern“, die Spiel­wäh­rung von „Mini-Bay­reuth“, ver­die­nen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, kann das ver­dien­te Geld anschlie­ßend natür­lich auch im Fan­shop oder bei der Hüpf­burg wie­der aus­ge­ge­ben wer­den. Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher von „Mini-Bay­reuth“ kön­nen in der Woche vom 7. bis 11. August basteln, Poli­zist wer­den, als rasen­der Repor­ter ihren eige­nen Arti­kel in der Zei­tung „Käs­blätt­la“ ver­öf­fent­li­chen, im Kin­der­rat die Bür­ger­mei­ster von Bay­reuth tref­fen, bei der Ent­schei­dung über die Ver­ga­be der Knob­bern­spen­de mit­wir­ken und noch vie­les mehr.