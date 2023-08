Gro­ßer Tag für die Feu­er­wehr Bubenreuth

MTA Zwi­schen­prü­fung für 18 Ein­satz­kräf­te / Maschi­ni­sten­prü­fung für 3 Kame­ra­den / Vereinsgrillfest

Ein gro­ßer Tag für die Feu­er­wehr Buben­reuth! Anfang des Jah­res 2021 began­nen die Kame­ra­den mit einem aus­ge­klü­gel­ten Kon­zept neue Ein­satz­kräf­te zu suchen. Expli­zit wur­den hier­für Quer­ein­stei­ger in der Gei­gen­bau­erge­mein­de gesucht. Von Pla­kat­ak­tio­nen über Info­stän­de bis zu Wer­be­ban­nern konn­te man im Ort fin­den. Schließ­lich mel­de­ten sich auf die Aktio­nen 19 inter­es­sier­te Frau­en und Män­ner, wel­che die Feu­er­wehr­ka­me­ra­den der Gei­gen­bau­erge­mein­de unter­stüt­zen wollten.

Anfang 2022 begann die Aus­bil­dung unse­rer „Crash­kurs­teil­neh­mer“. Dies war Coro­na­ge­schul­det etwas anders als die Füh­rung der Buben­reu­ther Wehr sich das vor­stell­te. Anstatt eines Ken­nen­lern­tref­fens im Gerä­te­haus muss­te dies lei­der online statt­fin­den. Aber schon hier zeig­te sich, dass die bunt­ge­wür­fel­ten Teil­neh­mer aus ver­schie­den­sten Berei­chen hoch moti­viert ans Werk gehen woll­ten. So wur­den die Theo­rie­ein­hei­ten des Aus­bil­dungs­plans über ein Online­tool ver­mit­telt und zum Wie­der­ho­len auf­ge­zeich­net. Selbst­ver­ständ­lich waren die Aus­bil­der auch jeder­zeit für even­tu­el­le Fra­gen erreichbar.

Nach­dem die Coro­na­maß­nah­men gelockert wur­den und eine Aus­bil­dung in Prä­senz mög­lich war, wur­den die prak­ti­schen Aus­bil­dungs­ein­hei­ten nach­ge­zo­gen. Im Okto­ber wur­de es dann zum ersten Mal ernst für unse­re Azu­bis. Die Prü­fung der ver­kürz­ten Feu­er­wehr­grund­aus­bil­dung stand an. Die Prü­fung bestand aus dem Lei­stungs­ab­zei­chen „Die Grup­pe im Lösch­ein­satz“ wel­che auch alle mit gro­ßem Erfolg abschlos­sen. Bereits hier war klar, alle Teil­neh­mer woll­ten die Aus­bil­dung fort­set­zen und die Modu­la­re Trup­paus­bil­dung abschließen.

Die feh­len­den Aus­bil­dungs­ein­hei­ten, wel­che in der ver­kürz­ten Crash­kurs­aus­bi­dung nicht behan­delt wer­den konn­ten, wur­den nun durch­ge­führt, somit konn­te jeder Teil­neh­mer eine 110-stün­di­ge Feu­er­wehr­grund­aus­bil­dung nach­wei­sen und zur Prü­fung ange­mel­det werden.

Am 29.07.2023 war der gro­ße Tag. Unter den Augen der Schieds­rich­ter KBI Ste­fan Brun­ner, KBM Jochen Tohol, KBM Jens Ham­merl und Schieds­rich­ter Mar­kus Tor­ner begann die Prü­fung. Zunächst muss­te die theo­re­ti­sche Prü­fung, bestehend aus 50 Fra­gen, in den Schu­lungs­räu­men des Buben­reu­ther Gerä­te­hau­ses von den Teil­neh­mern abge­legt wer­den. Im Anschluss muss­te jeder Teil­neh­mer drei prak­ti­sche Ein­zel­übun­gen absol­vie­ren, z.B. Her­stel­len der Was­ser­ver­sor­gung mit­tels Hydran­ten, Auf­bau einer Schlauch­brücke, Erste Hil­fe, Gerä­te­kun­de sowie Anfer­ti­gen von Kno­ten und Stichen.

Abschlie­ßend konn­te KBM „Aus­bil­dung“ Jochen Tohol allen Prüf­lin­gen einen her­vor­ra­gen­den Wis­sens­stand atte­stie­ren, bevor er die Teil­nah­meur­kun­den übergab.

Der Dank der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer galt allen Aus­bil­dern, wel­che sich in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren hier­für Zeit genom­men haben.

Wir gra­tu­lie­ren:

Nico­las Wer­ner, Okan Toka, Chri­sto­pher Lutz, Bar­ba­ra Toka, Simo­ne Schüss­ler, Nico­le­ta Wer­ner, Michae­la Zöll­ner, Dani­el Horak, Chri­sti­an Dirsch, Jonas Mal­ter, Jes­si­ca Rudolph, Mar­cus Rudolph, Mai­ke End­ner, Phil­ip Engel, Han­nes Fehn, Tobi­as Zöll­ner, Caro­li­ne Beck und Ker­stin Strelow.

Drei neue Maschi­ni­sten für die FF Bubenreuth

Aber nicht nur die Feu­er­wehr­grund­aus­bil­dung wur­de am 29.07.2023 in Buben­reuth geprüft. Auch für drei ange­hen­de Maschi­ni­sten wur­de es ernst. Nach­dem die Prak­ti­sche Prü­fung bereits in den letz­ten Wochen erfolg­te, wur­de der theo­re­ti­sche Teil eben­falls abge­nom­men. Auch den neu­ge­backe­nen Maschi­ni­sten Ehren­fried Echt­ler, Pas­cal Jaquet und Basti­an Tel­ler konn­te gra­tu­liert wer­den. Die Prü­fer wünsch­ten den Kame­ra­den für die Zukunft alles Gute und immer genü­gend Was­ser im Tank bei den kom­men­den Einsätzen.

Abnah­me des Lei­stungs­ab­zei­chens „Die Grup­pe im Löscheinsatz“

Auch mit der Prü­fung der Maschi­ni­sten soll­te der Prü­fungs­tag noch nicht been­det wer­den, denn neun Mann stell­ten sich dem Schieds­rich­ter­gre­mi­um bestehend aus KBI Ste­fan Brun­ner, KBM Jens Ham­merl und Brand­mei­ster Mar­kus Tor­ner für die Abnah­me des Lei­stungs­ab­zei­chens „Die Grup­pe im Lösch­ein­satz“. Die Kame­ra­den stell­ten auch hier dem anwe­sen­den Bür­ger­mei­ster Nor­bert Stumpf sowie den Gemein­de­rä­tin­nen und Gemein­de­rä­ten ihr Kön­nen unter Beweis und absol­vier­ten die Prü­fung mit gro­ßem Erfolg. Nor­bert Stumpf sowie Kom­man­dant Hein­rich Her­zog bedank­ten sich bei allen Feu­er­wehr­ka­me­ra­den und der Feu­er­wehr­füh­rung für die in den letz­ten Jah­ren her­vor­ra­gen­de Arbeit. Er sei stolz auf sei­ne Feu­er­wehr, die jetzt schlag­kräf­tig wie schon lan­ge nicht mehr zum Woh­le der Bür­ger und zur Sicher­heit der Gemein­de zu jeder Tages- und Nacht­zeit zur Hil­fe eilen, wenn ein Bür­ger oder Sach­wer­te in Gefahr sind.

Zum absol­vier­ten Lei­stungs­ab­zei­chen gra­tu­lie­ren wir:

Stufe1: Mai­ke End­ner, Jes­si­ca Rudolph, Rene Beck, Han­nes Fehn, Tobi­as Zöllner

Stufe2: Ehren­fried Echtler

Stufe3: Pas­cal Jaquet

Ergän­zer: Hein­rich Her­zog, Nico­las Werner

Mit einem gemein­sa­men Grill­fest klang der Prü­fungs­tag gemüt­lich aus.

Bericht und Bil­der: Jochen Schu­ster, KFV Erlan­gen-Höch­stadt / Feu­er­wehr Bubenreuth