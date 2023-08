Grüne/​Grüne Liste bean­tra­gen ent­spre­chen­de Fest­le­gun­gen im Bebauungsplan

Die Pla­nun­gen zur Erwei­te­rung des Uni-Süd­ge­län­des Ost wer­den von vie­len Sei­ten kri­tisch gese­hen. „Nach­hal­tig­keit, Kli­ma­schutz und Kli­ma­an­pas­sung wer­den zu wenig berück­sich­tigt. Beson­ders die Natur­schutz­ver­bän­de spre­chen sich gegen die mas­si­ven Ein­grif­fe in den Baum­be­stand sowie in das Land­schafts­schutz­ge­biet aus und bemän­geln die feh­len­de Bereit­schaft zum flä­chen­spa­ren­den Bau­en“, so Dr. Chri­sti­an Eichen­mül­ler, Grü­ner Spre­cher für Natur- & Arten­schutz. Die Grü­ne Stadt­rats­frak­ti­on bean­tragt des­halb Ände­run­gen zum Ent­wurf des Bebau­ungs­plans für die Erwei­te­rung des Uni-Süd­ge­län­des, damit mehr in die Höhe als in die Brei­te geplant und die über­bau­ba­re Gesamt­flä­che wei­ter begrenzt wird.

„Wir wol­len errei­chen, dass flä­chen­spa­ren­der gebaut und weni­ger Flä­che ver­sie­gelt wird, dadurch ent­ste­hen auch brei­te­re Frisch­luft­schnei­sen“, sagt Dr. Bir­git Maren­bach, eine der bei­den Grü­nen Fraktionsvorsitzenden.

Antrag: Erwei­te­rung Uni-Süd­ge­län­de Ost – flä­chen­spa­ren­des Bauen

Damit flä­chen­spa­ren­der gebaut, weni­ger Flä­che ver­sie­gelt wird und die Frisch­luft­schnei­sen mög­lichst ver­brei­tert wer­den kön­nen, bean­tra­gen wir fol­gen­de Ände­run­gen im Ver­wal­tungs­ent­wurf zum Bebau­ungs­plan 467 – Erwei­te­rung Uni-Süd­ge­län­de Ost:

Die maxi­mal zuläs­si­ge Wand­hö­he wird auf 35 m erhöht, damit 7 Voll­ge­schos­se mög­lich sind.

Die Grund­flä­chen­zahl GRZ wird auf 0,5 festgesetzt.

Ker­stin Heu­er, Spre­che­rin für Pla­nen und Bauen

Dr. Chri­sti­an Eichen­mül­ler, Spre­cher für Natur- & Artenschutz

Dr. Bir­git Maren­bach, Fraktionsvorsitzende