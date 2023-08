In die­sem Jahr ist es end­lich wie­der soweit: Nach­dem der Bay­reu­ther Abend wegen der Coro­na-Pan­de­mie mehr­mals nicht oder nicht in gewohn­ter Form statt­fin­den konn­te, lädt Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger anläss­lich des 73. Festi­vals jun­ger Künst­ler Bay­reuth für die Stadt wie­der zu die­sem bun­ten musi­ka­li­schen Abend mit dem gesam­ten Ensem­ble, den Dozen­ten und Soli­sten ein. Er fin­det am Diens­tag, 8. August, ab 18 Uhr (Beginn des offi­zi­el­len Teils ab 19 Uhr), im Zen­trum, Bay­reuth, Äuße­re Bad­stra­ße 7 a, auf dem Vor­platz und im Euro­pa­saal statt. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den einen ver­gnüg­li­chen Abend mit tol­len musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen zu ver­brin­gen. Hier erlebt man jun­ge Künst­le­rin­nen und Künst­ler mit Musik, Tanz und Gesang aus aller Welt, viel­fäl­tig und anspruchs­voll. Der Ein­tritt ist wie immer frei und für kuli­na­ri­schen Genuss ist bereits ab 17 Uhr gesorgt.

Seit Jah­ren zeigt die Stadt Bay­reuth mit die­ser Ver­an­stal­tung ihre Ver­bun­den­heit zum Festi­val Jun­ger Künst­ler Bay­reuth. Die Stadt­ver­wal­tung bit­tet die Nach­barn um Ver­ständ­nis, falls es zu Lärm­be­lä­sti­gun­gen kom­men sollte.