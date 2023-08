Frei­wil­li­ge kön­nen den Klein­sten in Krip­pen oder Men­schen mit Behin­de­rung hel­fen, Kin­der und Jugend­li­che in Kitas för­dern, Erwach­se­ne beim Woh­nen und Arbei­ten unter­stüt­zen oder sich in Kul­tur- und Frei­zeit­treffs enga­gie­ren. Es gibt Ein­satz­stel­len in ganz Bay­ern, auch in den Ein­rich­tun­gen der Lebens­hil­fe Forchheim.

In den Ein­satz­stel­len ste­hen den Frei­wil­li­gen geschul­te Ansprech­per­so­nen zur Sei­te. Der Lebens­hil­fe-Lan­des­ver­band Bay­ern beglei­tet die bei­den Dien­ste päd­ago­gisch und ver­an­stal­tet Semi­nar­wo­chen mit ins­ge­samt bis zu 25 Bildungstagen.

Frei­wil­li­ge erhal­ten Taschen­geld und sind sozi­al­ver­si­chert. Ein Frei­wil­li­gen-Dienst kann für die mei­sten sozia­len Beru­fe als Vor­prak­ti­kum aner­kannt wer­den. Die Frei­wil­li­gen-Dien­ste begin­nen in der Regel am 1. Sep­tem­ber und dau­ern zwölf Mona­te. Teil­neh­men kön­nen alle, die ihre Schul­pflicht erfüllt haben. Für das FSJ gilt ein Alter von 16 bis 26 Jah­re. Der BFD ist bei der Lebens­hil­fe ab 18 Jah­ren offen.

Wer sich für einen Frei­wil­li­gen-Dienst bei der Lebens­hil­fe in Bay­ern ab Sep­tem­ber 2023 inter­es­siert, soll­te sich gleich mel­den bei sei­ner Lebens­hil­fe vor Ort oder beim Lebens­hil­fe-Lan­des­ver­band Bay­ern. Kon­takt­da­ten für Foech­heim: https://​www​.lebens​hil​fe​-forch​heim​.de/​m​i​t​m​a​c​h​e​n​/​j​o​b​b​o​e​r​se/