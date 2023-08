„Ihnen ste­hen alle Türen offen!“

„Ihnen ste­hen alle Türen offen!“ – Das mach­te Land­rat Johann Kalb bei der Aus­zeich­nung der besten Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Stadt und Land­kreis im Kul­tur­bo­den Hall­stadt an drei Fak­to­ren fest. „Wäh­rend die Zahl der Schul­ab­sol­ven­ten im Bereich des Arbeits­amts­be­zir­kes Bam­berg-Coburg in den letz­ten zehn Jah­ren von rund 6500 auf 5000 gesun­ken ist, ist die Zahl der Aus­bil­dungs­ver­trä­ge von 2020 auf 2022 um mehr als 200 auf 3600 gestie­gen. Deut­lich viel­fäl­ti­ger gewor­den ist das Stu­di­en­an­ge­bot: So ist die Zahl der Stu­di­en­gän­ge bun­des­weit zum Bei­spiel von 15.000 im Jahr 2012 auf fast 21.000 im Jahr 2022 gestiegen.“

Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp lob­te die außer­ge­wöhn­li­chen Lei­stun­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler. „Ihr habt wahn­sin­nig viel gelernt und super Resul­ta­te erzielt. Ler­nen bringt die Men­schen wei­ter. Gera­de in Zei­ten des Fach­kräf­te­man­gels brau­chen wir Men­schen, die gern ler­nen, die neu­gie­rig und wis­sens­dur­stig sind, die ihre Talen­te ent­fal­ten und vie­le Kom­pe­ten­zen erwer­ben. Ihnen gehört die Zukunft. Denn Wis­sen ist eine Res­sour­ce“, so Glüsenkamp.

In ihrer Fest­re­de stell­te die Lei­te­rin des Franz-Lud­wig-Gym­na­si­ums Saskia Hof­mei­ster die Zukunfts­chan­cen her­aus, die Deutsch­land jun­gen Men­schen zur­zeit bie­ten kön­ne, und ermun­ter­te die jun­gen Talen­te, sich für mehr Frie­den, Frei­heit und Demo­kra­tie in der Welt einzusetzen.

Auch Mag­da­le­na Thienel, die stell­ver­tre­tend für die Schü­ler­schaft Wor­te ans Publi­kum rich­te­te, for­der­te ihre Mit­ab­sol­ven­tin­nen und Mit­ab­sol­ven­ten auf, in der Schu­le erwor­be­nes Wis­sen und Fähig­kei­ten mit Herz und Ver­stand im eige­nen Leben ein­zu­set­zen. „In der Schu­le haben wir den Grund­stein für unse­re Bil­dung gelegt bekom­men“, beton­te Thienel wört­lich, „aber nun liegt es eben an uns, was wir dar­aus machen. Denn schließ­lich haben wir ja nicht für die Schu­le gelernt, son­dern für das Leben.“

Die knapp 100 besten Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Mit­tel- und Real­schu­len, Gym­na­si­en, Fach­ober­schu­len, Fach­aka­de­mien, Wirt­schafts­schu­len, Berufs­fach­schu­len, Fach­schu­len und Berufs­ober­schu­len aus Stadt und Land­kreis Bam­berg wur­den am Don­ners­tag im Kul­tur­bo­den Hall­stadt aus­ge­zeich­net. Soli­stin­nen und Soli­sten des FLG unter der Lei­tung von Susan­ne Hof­mann umrahm­ten die Feierstunde.