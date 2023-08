Spen­de und der kosten­lo­se Bereit­stel­lung von Räumlichkeiten

Das kirch­li­che Woh­nungs­un­ter­neh­men unter­stützt den Ver­ein iso für inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit im Kin­der- und Jugend­be­reich mit einer Spen­de von 11.000 Euro und der kosten­lo­sen Bereit­stel­lung von Räum­lich­kei­ten in Bamberg

Ein siche­res Zuhau­se und die Mög­lich­keit, sei­ne Nach­bar­schaft ken­nen­zu­ler­nen und dort gemein­sam zu leben – genau hier setzt die Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Joseph-Stif­tung und dem Sozi­al­dienst­lei­ster iso e.v. an. Das Woh­nungs­un­ter­neh­men unter­stützt den Ver­ein, der sich auf inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit im Kin­der- und Jugend­be­reich in der Regi­on Bam­berg spe­zia­li­siert hat, mit ins­ge­samt 11.000 Euro und der kosten­frei­en Bereit­stel­lung von Räum­lich­kei­ten. Von der Unter­stüt­zung pro­fi­tie­ren ein Pro­jekt zur Inte­gra­ti­on von Men­schen mit Flucht­hin­ter­grund in den Arbeits­markt, eine heil­päd­ago­gi­sche Wohn­grup­pe für Kin­der und Jugend­li­che und ein Pro­jekt zur mobi­len und orts­un­ab­hän­gi­gen Quar­tiers­ar­beit mit spe­zi­el­len Food­bikes. „Die von uns unter­stüt­zen Pro­jek­te von iso befas­sen sich genau mit unse­ren Kern­auf­ga­ben: Woh­nen, Quar­tiers­ar­beit und Teil­ha­be von Men­schen. Des­halb freu­en wir uns über die Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein“, sagt Dr. Kle­mens Deinzer, Vor­stand der Joseph-Stiftung.

Ein siche­res Zuhau­se ermöglichen

6.000 Euro erhält das Pro­jekt „Cross­Over“. Hin­ter dem Begriff ver­ber­gen sich heil­päd­ago­gi­sche Wohn­grup­pen für Kin­der und Jugend­li­che zwi­schen sie­ben und 16 Jah­ren, die län­ger­fri­stig nicht mehr bei ihren Fami­li­en leben kön­nen. Von den bei­den Häu­sern in Trun­stadt und Forch­heim, in denen ins­ge­samt bis zu acht jun­ge Men­schen woh­nen, erhält die Ein­rich­tung in Trun­stadt eine Unter­stüt­zung. Das Geld fließt in lau­fen­de Kosten, Reno­vie­run­gen und das Ermög­li­chen von indi­vi­du­el­len Ange­bo­ten, die lebens­prak­ti­sche Hil­fe­stel­lun­gen für Schu­le, Gesell­schaft und sozia­le Ori­en­tie­rung bie­ten und das Selbst­ver­trau­en stär­ken sol­len. Ziel der heil­päd­ago­gi­schen Wohn­grup­pen ist immer die Rück­füh­rung in die Her­kunfts­fa­mi­lie mit der Per­spek­ti­ve eines dau­er­haf­ten Ver­bleibs sowie die Ver­selbst­stän­di­gung mit einer fort­wäh­ren­den Inte­gra­ti­on in die Gesellschaft.

Quar­tiers­ar­beit der Zukunft ermöglichen

Mit 5000 Euro betei­ligt sich die Joseph-Stif­tung an der Anschaf­fung von zwei mobi­len Quar­tiers­zen­tren. Dabei han­delt sich um zwei spe­zi­ell umge­bau­te Lasten­rä­der (Food­bikes). 55.000 Euro, der Groß­teil der För­der­sum­me kommt vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les im Rah­men einer Frak­ti­ons­in­itia­ti­ve der CSU im Baye­ri­schen Land­tag und Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml. In Gemein­den und Stadt­tei­len mit beson­de­rem Ent­wick­lungs­be­darf ist es wich­tig, die Bür­ger­schaft zu akti­vie­ren und in gemein­schaft­li­che Pro­zes­se ein­zu­be­zie­hen. Gera­de nach und wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie sind gesell­schaft­li­che Ris­se ent­stan­den, die es mit­hil­fe sozia­ler Arbeit wie­der zu schlie­ßen gilt. Essen und Trin­ken sind ein wich­ti­ges Bin­de­glied für solch gemein­schaft­li­che Momen­te. Mit den mobi­len Quar­tiers­zen­tren sol­len dezen­tra­le Ange­bo­te der Infor­ma­ti­ons­ar­beit, Kin­der- und Jugend­ar­beit und des bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments fle­xi­bel an ver­schie­de­nen Orten statt­fin­den. Die­se kön­nen von gemein­sa­men Kaf­fee- oder Eis­run­den bis hin zu Spiel­ak­tio­nen und „zwi­schen Sand­ka­sten und Parkbank“-Beratungen rei­chen. Durch ein Ver­leih­sy­stem kön­nen die Quar­tier-Bikes auch von Ver­ei­nen, Initia­ti­ven und Grup­pie­run­gen zur eige­nen Ehren­amts­för­de­rung genutzt werden.

Kosten­lo­se Räu­me für Inte­gra­ti­on in den Arbeitsmarkt

In Bam­berg Gau­stadt stellt die Joseph-Stif­tung für das Pro­gramm „Aktiv“ kosten­los Schu­lungs­räu­me mit Küche und ein Büro für die Ein­zel­be­ra­tung zur Ver­fü­gung. Bei dem Pro­gramm „Aktiv“, das iso ev als Dienst­lei­stung im Auf­trag des Job­cen­ters durch­führt, han­delt es sich um Trai­nings für Ein­zel­per­so­nen oder Bedarfs­ge­mein­schaf­ten. Die Sozi­al­päd­ago­gen und Sozi­al­päd­ago­gin­nen erar­bei­ten mit den Teil­neh­men­den Per­spek­ti­ven für die Ver­mitt­lung in eine lang­fri­sti­ge Beschäf­ti­gung sowie die Beglei­tung wäh­rend die­ser. Das Pro­jekt bie­tet auf­su­chen­de indi­vi­du­el­le Bera­tung und Unter­stüt­zung von Frau­en und Män­nern mit Flucht­hin­ter­grund sowie von schwer zu errei­chen­den jun­gen Men­schen bis 25 Jahre.

Unter­neh­mens­da­ten

Grün­dung und Stiftungszweck

Die Joseph-Stif­tung als kirch­li­ches Woh­nungs­un­ter­neh­men wur­de 1948 durch den Bam­ber­ger Erz­bi­schof Joseph Otto Kolb gegrün­det. Sie ist christ­li­chen Grund­wer­ten ver­pflich­tet. Stif­tungs­zweck ist die Woh­nungs­ver­sor­gung – ins­be­son­de­re in der Erz­diö­ze­se Bam­berg – für Ziel­grup­pen mit gerin­ge­rem Ein­kom­men zu verbessern.

Kern­ge­schäfts­fel­der und Wirkungsbereich

Das Unter­neh­men ist in den Berei­chen Neu­bau und Bau­trä­ger, Bau­be­treu­ung für Drit­te und in der Immo­bi­li­en­ver­wal­tung tätig. Mit etwa 180 Mit­ar­bei­tern, rund 12.000 ver­wal­te­ten Ein­hei­ten und einer jähr­li­chen Bilanz­sum­me von rund 445 Mil­lio­nen Euro ist die Joseph-Stif­tung eines der größ­ten Woh­nungs­un­ter­neh­men in Nord­bay­ern. Neben dem Haupt­sitz in Bam­berg betreibt das Unter­neh­men Geschäfts­stel­len und Kun­den­zen­tren in Bay­reuth, Erlan­gen, Nürn­berg, Forch­heim, Ans­bach und Fürth.

Unter­neh­mens­grup­pe

Des Wei­te­ren ist die Joseph-Stif­tung an Unter­neh­men aus den Berei­chen der Woh­nungs­wirt­schaft, der Medi­en- und Frei­zeit­bran­che sowie dem Gewer­be- und Dienst­lei­stungs­seg­ment beteiligt.

Nach­hal­tig­keit und Innovation

Das Unter­neh­men berich­tet seit 2016 zum Deut­schen Nach­hal­tig­keits-Kodex. Als Bau­herr erhielt die Joseph-Stif­tung das Qua­li­täts­sie­gel für Nach­hal­tig­keit im Woh­nungs­bau. Für inno­va­ti­ve Kon­zep­te und Pro­jekt­ver­wirk­li­chun­gen erhielt die Joseph-Stif­tung bereits drei Mal den DW-Zukunfts­preis der Deut­schen Immo­bi­li­en­wirt­schaft, zuletzt 2019.