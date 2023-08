Fei­er­stun­de anläss­lich des Wech­sels im Amt des Direk­tors des Amts­ge­richts Bamberg

Im Mai 2023 wur­de der bis­he­ri­ge Lei­ten­de Ober­staats­an­walt in Bay­reuth Mar­tin Dip­pold durch den Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster der Justiz Georg Eisen­reich zum Direk­tor des Amts­ge­richts Bam­berg ernannt. Er trat damit die Nach­fol­ge von Tho­mas Olber­mann an, der im April 2023 zum neu­en Lei­ter der Staats­an­walt­schaft Mem­min­gen ernannt wurde.

Am 27. Juli 2023 fand der fei­er­li­che Amts­wech­sel statt. Der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg Lothar Schmitt dank­te Tho­mas Olber­mann für die her­vor­ra­gen­de Lei­tung des Amts­ge­richts in einer Zeit, die mit der Coro­na­pan­de­mie gro­ße Her­aus­for­de­run­gen mit sich brach­te. Er freue sich, so Schmitt wei­ter, dass mit Mar­tin Dip­pold ein erfah­re­ner und enga­gier­ter Behör­den­lei­ter mit hoher Sozi­al­kom­pe­tenz an der Spit­ze des Amts­ge­richts ste­he, des­sen Bezirk Herr Dip­pold sehr gut ken­ne. Als Scheß­lit­zer über­neh­me er mit dem Amts­ge­richt Bam­berg auch den räum­li­chen Bereich, wel­cher dem frü­he­ren Amts­ge­richt Scheß­litz zuge­ord­net war.

Wäh­rend der Fei­er­stun­de bot sich für Prä­si­dent Schmitt die Gele­gen­heit mit der neu­en Behör­den­lei­tung und den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ins Gespräch zu kom­men sowie sich über die Her­aus­for­de­run­gen der der­zei­ti­gen Situa­ti­on auszutauschen.

Hier­bei berich­te­te Amts­ge­richts­di­rek­tor Dip­pold über sei­ne Erfah­run­gen in den ersten zwei Mona­ten sei­ner neu­en Tätigkeit.