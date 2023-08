Anläss­lich des Stadt-Jubi­lä­ums in Eber­mann­stadt lud die Was­ser­wacht Eber­mann­stadt zum Was­ser­ball-Tur­nier ins Frei­bad Ebser­Ma­re, am Sams­tag, den 29. Juli. Zehn Mann­schaf­ten, aus zwei Alters­stu­fen folg­ten der Ein­la­dung und lie­fer­ten sich enge Duel­le im Schwim­mer­becken. Im Fina­le sieg­te die Mann­schaft „Old Schmet­ter­hands“ erst nach Ver­län­ge­rung im Fünf-Meter-Wer­fen gegen das Team der „Was­ser­bal­le­ri­nas“.

In der Alters­grup­pe 8–12 Jah­re tra­ten ledig­lich zwei Mann­schaf­ten an. Hier sieg­te das Team „ Die zusam­men­ge­wür­fel­ten Was­ser­rat­ten“ nach hin und Rück­spiel gegen das Team „Evo­lies“.

Je sechs Spie­ler pro Team duel­lier­ten sich in einem Tur­nier­mo­dus, bei dem der Spaß im Vor­der­grund stand. So wur­de nicht nur die Sie­ger­teams geehrt, son­dern auch ein Pokal für die Mann­schaft die den besten Ein­druck hin­ter­ließ über­reicht. Land­rat Dr. Her­mann Ulm dank­te bei sei­nen Gruß­wor­ten der Was­ser­wacht für die­se pfif­fi­ge Idee und über­reich­te den Pokal für den besten Ein­druck eben­falls an das Team „Old Schmet­ter­hands“, die toll ver­klei­det waren und mit ihrem Schlacht­ruf für Auf­se­hen sorgten.

Im Anschluss fand die Kari­bi­sche Nacht im Frei­bad statt. Bei kosten­lo­sem Ein­tritt lock­ten ein Wel­len­rei­ter, eine Hüpf­burg, Musik und Gegrill­tes, trotz Regen eini­ge Besu­cher an. Beim Abend­ba­den bis 22:00 Uhr konn­te das Schwim­men zu einem ganz neu­en Erleb­nis wer­den. Die Was­ser­wacht Eber­mann­stadt dankt dem Kiosk im Ebser­Ma­re für die Zusam­men­ar­beit, sowie den Stadt­wer­ken Eber­mann­stadt für die Unterstützung.