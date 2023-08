Blues pur! Back to the Roots! Wer tra­di­tio­nel­len Blues in sei­ner Urform erle­ben möch­te, soll­te die­ses Kon­zert nicht versäumen.

Am Frei­tag, 17.11.2023, 20:00 Uhr, gastiert Wolf­gang Kalb in der Kul­tur­fa­brik KUFA mit sei­nem Pro­gramm „Fin­ger­pickin & Bot­t­len­eck Blues Gui­tar“. Kalb beherrscht die viel­sei­ti­gen Gen­res des Coun­try Blues ab den 20er Jah­ren des letz­ten Jahr­hun­derts mit all sei­nen ver­wand­ten Sti­len wie Gos­pel, Rag­time, Folk etc.

Er benö­tigt kei­ne Begleit­band, um sein Publi­kum zu fes­seln. Nur auf sich selbst kon­zen­triert, spielt er den Blues in sei­ner rein­sten Form. Im Fin­ger­picking­stil oder mit der Bot­t­len­eck­spiel­wei­se auf der Reso­na­tor­gi­tar­re inter­pre­tiert er die Lie­der der alten Mei­ster (Fred McDo­well, Robert John­son, Mis­sis­sip­pi John Hurt, Blind Wil­lie John­son, John Lee Hoo­ker u.a.) auf ganz eige­ne, unver­wech­sel­ba­re Wei­se, ver­än­dert Musik und Tex­te und passt sie an sei­ne per­sön­li­che Situa­ti­on an. Dabei führt er sein Publi­kum mit viel Humor und Wis­sen in die jewei­li­gen Stücke ein.

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.