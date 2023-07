Die Par­tei Volt hat Grund zur Freu­de: In Ober­fran­ken wur­den aus­rei­chend Unter­stüt­zungs­un­ter­schrif­ten gesam­melt, um bei den anste­hen­den Land­tags- und Bezirks­wah­len im Okto­ber 2023 anzutreten.

Dr. Hans-Gün­ter Brün­ker, seit 2020 Stadt­rat für die Par­tei Volt in Bam­berg, wird bei der Bezirks­wahl in Bay­ern als Direkt­kan­di­dat für den Wahl­kreis Bam­berg antre­ten. Herr Brün­ker bringt rei­che Erfah­rung aus der Kom­mu­nal­po­li­tik mit und ist fest ent­schlos­sen, sei­ne Visio­nen und Ideen für eine zukunfts­ori­en­tier­te Regio­nal­ent­wick­lung einzubringen.

Kom­plet­tiert wird das Duo der Direkt­kan­di­da­ten durch Felix Bro­war­zik, dem Lei­ter des City- Teams von Volt Bam­berg. Herr Bro­war­zik stu­diert Poli­tik­wis­sen­schaf­ten an der Uni­ver­si­tät Bam­berg, er ver­fügt über ein fun­dier­tes Ver­ständ­nis für poli­ti­sche Pro­zes­se und Mecha­nis­men und ist seit eini­gen Jah­ren für Volt poli­tisch aktiv. Bei der par­al­lel statt­fin­den­den Land­tags­wahl in Bay­ern wird er als Direkt­kan­di­dat für den Land­tag im Wahl­kreis Bam­berg antreten.

„Wir sind hoch­mo­ti­viert und freu­en uns, dass wir die Chan­ce erhal­ten, unse­re poli­ti­schen Vor­stel­lun­gen für Ober­fran­ken auf Lan­des- und Bezirks­ebe­ne ver­tre­ten zu kön­nen“, erklärt Hans-Gün­ter Brün­ker. „Für mich als Stadt­rat ist dabei ins­be­son­de­re der Bezirks­tag von Inter­es­se, da die Poli­tik auf kom­mu­na­ler und Bezirks­ebe­ne eng mit­ein­an­der ver­wo­ben sind“.

„Unse­re Par­tei Volt steht für fri­sche Ideen, eine offe­ne und bür­ger­na­he Poli­tik sowie einen star­ken Fokus auf euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit“ ergänzt Bro­war­zik. „Wir wol­len neue Impul­se set­zen und die Zukunft unse­rer Regi­on nach­hal­tig gestal­ten.“ Volt setzt sich für ein geein­tes und star­kes Euro­pa ein und strebt eine enge­re Zusam­men­ar­beit der EU-Mit­glieds­staa­ten in den Berei­chen Bil­dung, Umwelt­schutz, Wirt­schaft und Sicher­heit an. Die Par­tei ver­folgt eine pro­eu­ro­päi­sche und pro­gres­si­ve Agen­da, die auf die Bedürf­nis­se der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Bay­ern und ins­be­son­de­re in Ober­fran­ken zuge­schnit­ten ist.

Die Land­tags- und Bezirks­wahl im Okto­ber 2023 wird eine bedeu­ten­de Gele­gen­heit für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Bay­erns sein, ihre Stim­me für eine zukunfts­ori­en­tier­te Poli­tik abzu­ge­ben. Volt ist bereit, sich den Her­aus­for­de­run­gen zu stel­len und sich aktiv für die Inter­es­sen und Anlie­gen der Men­schen ein­zu­set­zen. Ins­be­son­de­re bei der Bezirks­wahl besteht eine rea­li­sti­sche Chan­ce für Volt einen Sitz zu errin­gen, da es bei der Bezirks­wahl kei­ne 5%- Hür­de zur Anwen­dung kommt.

Über Volt

Volt ist eine pan­eu­ro­päi­sche, pro­eu­ro­päi­sche und pro­gres­si­ve Par­tei, die in ver­schie­de­nen Län­dern Euro­pas aktiv ist. In Deutsch­land ist Volt seit eini­gen Jah­ren im poli­ti­schen Gesche­hen prä­sent und hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Gene­ra­ti­on von Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­kern zu reprä­sen­tie­ren. Mit einem kla­ren Bekennt­nis zur euro­päi­schen Zusam­men­ar­beit und einem Fokus auf moder­ne, bür­ger­na­he Poli­tik strebt Volt eine posi­ti­ve Ver­än­de­rung für Euro­pa und sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an.