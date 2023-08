Am ver­gan­ge­nen Mon­tag, 24.07.2023, wur­de der gemein­nüt­zi­ge Ver­ein „Christ­li­cher Ver­ein Jun­ger Men­schen Coburg e.V.“ (CVJM Coburg e.V.) gegrün­det. Bei der fei­er­li­chen Ver­an­stal­tung kamen 28 Men­schen zusam­men, um die for­mel­le Grün­dung zu voll­zie­hen. Direkt nach der Grün­dung wur­de ein Vor­stand gewählt. Gewählt wur­den Bert­ram Unger (38, Gym­na­si­al­leh­rer) als Vor­sit­zen­der, Saskia Bay­er (29, Sozi­al­ar­bei­te­rin) als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de sowie Tho­mas Hein­ke (52, Steu­er­be­ra­ter) als Schatz­mei­ster. Als Bei­sit­zer wur­den Susan­ne Wol­ler (33, Kin­der- und Jugend­li­chen­psy­cho­the­ra­peu­tin) und Franz Bay­er (29, Inge­nieur) gewählt.

Der CVJM Coburg e.V. ist nun einer von ins­ge­samt 105 Orts­ver­ei­nen, die über den Lan­des­ver­band „CVJM Bay­ern“ ver­bun­den sind. Sein Zweck ist es u.a. die Reli­gi­on, den Schutz von Ehe und Fami­lie sowie den Sport zu för­dern. Der CVJM Coburg möch­te Men­schen mit­ein­an­der ver­bin­den, den christ­li­chen Glau­ben wecken und ver­tie­fen sowie Men­schen bei ihrer Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung hin zu einem ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten Han­deln in allen Berei­chen des Lebens unter­stüt­zen. Dies pas­siert in viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten wie Frei­zeit­sport, Fami­li­en­events, Frei­zei­ten, Grup­pen– und Bibel­krei­se, Spiel– und Krea­tiv­an­ge­bo­ten uvm.

Erst­mals trat der CVJM Coburg 2020 durch Aktio­nen wäh­rend der Coro­na-Lock­down-Zeit in Erschei­nung, bei denen Men­schen online mit­ein­an­der in Kon­takt kamen. Aktu­ell ist er vor allem durch regel­mä­ßi­ge Events der Kir­che Kun­ter­bunt Coburg bekannt. Die­se Fami­li­en­ver­an­stal­tun­gen mit bis zu 550 Besu­chern wer­den in Koope­ra­ti­on mit Kir­chen­ge­mein­den in und um Coburg orga­ni­siert. Jun­ge Erwach­se­ne tref­fen sich regel­mä­ßig zu „Bibel und Bier“ oder dem wöchent­lich statt­fin­den­den „CVJM-Kreis Basis“. Für Jugend­li­che wur­de die Ver­an­stal­tungs­rei­he „true­sto­ry“ initi­iert, die sich über 5 Aben­de erstreck­te. Ab Sep­tem­ber sol­len eine Grup­pe für Kin­der, die „Kun­ter­bunt Kids“, sowie eine Krab­bel­grup­pe starten.

„Wir freu­en uns sehr, mit der Grün­dung einen recht­li­chen Rah­men geschaf­fen zu haben, um Men­schen in Coburg durch viel­fäl­ti­ge, christ­li­che Ange­bo­te, über Kon­fes­si­ons­gren­zen hin­weg mit­ein­an­der zu ver­bin­den. Bei all dem Spaß und der Gemein­schaft im CVJM ist uns vor allem wich­tig, den Glau­ben an Jesus Chri­stus zu stär­ken, zu ver­tie­fen oder wie­der neu zu ent­decken. Ger­ne möch­ten wir jede Cobur­ge­rin und jeden Cobur­ger ein­la­den, bei uns Mit­glied zu wer­den und damit unse­re Arbeit zu unter­stüt­zen.“, sagt Bert­ram Unger, Vor­sit­zen­der des CVJM Coburg.