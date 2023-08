Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

E‑Scooter von Schau­stel­ler des Schüt­zen­fe­stes entwendet

COBURG. Einen E‑Scooter ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter Mit­te ver­gan­ge­ner Woche wäh­rend der Auf­bau­ar­bei­ten zum Cobur­ger Schüt­zen­fest auf dem Angerparkplatz.

Ein 24-jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter eines Schau­stel­ler­be­trie­bes stell­te in der Zeit von Mitt­woch 21 Uhr bis Don­ners­tag 9 Uhr den E‑Scooter neben einem der Wohn­wa­gen der Schau­stel­ler ab. Den E‑Scooter sicher­te er an der Fel­ge des Wohn­wa­gens mit einem Kabel­schloss. Der bis­lang unbe­kann­te Dieb zwick­te die­ses Schloss durch, ließ es vor Ort zurück und ent­wen­de­te den E‑Scooter im Wert von 850 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Diebstahls.

Renault Fah­rer kol­li­diert fron­tal mit Baum

WEIT­RAMS­DORF, TAM­BACH, B 303, LKR. COBURG. Glück­li­cher­wei­se nur mit leich­te­ren Ver­let­zun­gen ende­te am Mon­tag­vor­mit­tag der Fron­tal­zu­sam­men­stoß des Renault eines 22-Jäh­ri­gen auf der Bun­des­stra­ße 303 bei Tam­bach mit einem Baum.

Der Cobur­ger war um 9:45 Uhr mit sei­nem Auto von Neun­dorf in Rich­tung Tam­bach unter­wegs. Im Aus­lauf einer Kur­ve kam der 22-Jäh­ri­ge mit sei­nem Fahr­zeug nach rechts von der Stra­ße ab und kol­li­dier­te fron­tal mit dem Baum. Das Fahr­zeug blieb nach dem Zusam­men­stoß auf dem angren­zen­den Rad­weg lie­gen. Der Unfall­fah­rer ver­letz­te sich leicht und wur­de zur ambu­lan­ten Behand­lung vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Er konn­te sein Fahr­zeug selbst­stän­dig ver­las­sen. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me muss­te die Bun­des­stra­ße von den ört­li­chen Feu­er­weh­ren aus Neun­dorf und Weit­rams­dorf gesperrt wer­den. An dem Baum ent­stand kaum Sach­scha­den. Am Auto des 22-Jäh­ri­gen aller­dings wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in einer Höhe von 25.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen den Fah­rer wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. Die Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che dau­ern an.

Die­sel­dieb­stahl aus Baufahrzeugen

MEE­DER, WIE­SEN­FELD, LKR. COBURG. 170 Liter Die­sel­kraft­stoff im Wert von etwa 275 Euro ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de von zwei Bau­fahr­zeu­gen auf einer Brücken­bau­stel­le im Land­kreis Coburg.

Die Unbe­kann­ten öff­ne­ten dabei in der Sulz­dor­fer Stra­ße die Schlös­ser der Die­sel­tanks eines Last­wa­gens sowie eines Bag­gers und zapf­ten den Kraft­stoff ab. Ein Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen ent­stand nicht. Die Ermitt­ler der Cobur­ger Poli­zei bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se. Die Beam­ten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls von einer Baustelle.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gestoh­le­nes Fahr­rad wiedererkannt

Kro­nach: Einem jun­gen Mann aus dem Stadt­ge­biet Kro­nach teil­te der Poli­zei Kro­nach am Mon­tag­abend mit, dass er offen­sicht­lich das gestoh­le­ne Fahr­rad sei­ner Mut­ter wie­der­erkannt habe. Das Rad wur­de bereits vor meh­re­ren Mona­ten ent­wen­det und von einer Frau gefah­ren, die im Bereich der Ham­mer­müh­le ein­kau­fen war. Die hin­zu­ge­zo­gen Strei­fen­be­sat­zung konn­te im Rah­men eines Daten­ab­gleichs und Vor­la­ge eines Eigen­tums­nach­wei­sen den Fall auf­klä­ren. Es han­del­te sich tat­säch­lich um das gestoh­le­ne Fahr­rad der Mut­ter und konn­te schluss­end­lich an die­se zurück­ge­ge­ben wer­den. Gegen die 35-jäh­ri­ge Fah­re­rin des Rades lau­fen Ermitt­lun­gen wegen Fahrraddiebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Nur weni­ge Ein­sät­ze am Bierfestmontag

KULM­BACH Bei wech­sel­haf­tem Wet­ter star­te­te der Mon­tag auf der Kulm­ba­cher Bier­wo­che aus poli­zei­li­cher Sicht ver­hält­nis­mä­ßig ruhig. Am frü­hen Abend erlitt ein 17jähriger durch einen Faust­schlag leich­te Ver­let­zun­gen. Gegen sei­nen 21jährigen Kon­tra­hen­ten wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung ermit­telt. Um 22:15 Uhr wur­de der Sicher­heits­dienst des Bier­sta­dels auf einen Mann auf­merk­sam, der ver­such­te, Bier­krü­ge von den Zelt­ti­schen zu ent­wen­den. Bei der Per­so­na­li­en­fest­stel­lung lei­ste­te die­ser Gegen­wehr und schlug einem Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­ter ins Gesicht. Gegen den Mann wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Dieb­stahl und Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet. Zudem erhielt er einen Platz­ver­weis durch die Poli­zei und ein Haus­ver­bot für die gesam­te Dau­er der Bier­wo­che durch den Ver­an­stal­ter. Um 23:15 Uhr wur­de bei einem 27jährigen Mer­ce­des­fah­rer, im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Da der jun­ge Mann zuvor sein Fahr­zeug mit umge­rech­net 0,64 Pro­mil­le führ­te, wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Ihn erwar­ten ein Buß­geld und ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot. Nach Schlie­ßung des Bier­sta­dels muss­te die Poli­zei in der Obe­ren Stadt, bei mäßi­ger Besu­cher­an­zahl nur eini­ge ver­ba­le Strei­tig­kei­ten schlichten.

Pkw zer­kratzt

KULM­BACH Von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de die rech­te Fahr­zeug­sei­te einer Mer­ce­des A‑Klasse, wel­che auf dem Park­platz der Spar­kas­se im Gaß­fa­brik­gäß­chen abge­stellt war, durch bis­lang unbe­kann­te Täter zer­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die PI Kulm­bach unter 09221/6090.