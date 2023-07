Die Kir­chen­ge­mein­de Ober­tru­bach lädt am Sams­tag, den 05.08.2023 um 18.00 Uhr zum Got­tes­dienst am Wei­he­tag der Basi­li­ka San­ta Maria Mag­gio­re in Rom und zum Patro­nats­fest in Bärn­fels ein.

Gleich­zei­tig soll die neue Mari­en­grot­te am Fried­hof Bärn­fels ein­ge­weiht werden.

1962 wur­de die Kir­che auf das Patro­zi­ni­um Maria Schnee geweiht. Der­zeit wird all­jähr­lich das Patro­nats­fest mit einem Fest­got­tes­dienst und anschlie­ßen­dem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein gefeiert.

Bekannt ist Bärn­fels auch dafür, dass all­jähr­lich die gro­ße Fuß­wall­fahrt seit rund 340 Jah­ren nach Vier­zehn­hei­li­gen statt­fin­det, an der rund 90 Leu­te teilnehmen.

Eli­sa­beth Schmitt stellt eine Madon­na für die Grot­te zur Ver­fü­gung, Bern­hard Brüt­ting und Erhard Ruder haben in zahl­rei­chen Stun­den Arbeit eine Grot­te aus Tuff­stei­nen gebaut.

Am 5.08.2023 soll die­se nun nach dem Got­tes­dienst geseg­net werden.