Von Aben­teu­ern über Kino bis hin zum Frei­bad­be­such – mit dem Feri­en­pass von Stadt und Land­kreis Coburg kommt in den Som­mer­fe­ri­en alles ande­re als Lan­ge­wei­le auf. Mit dem auch online erhält­li­chen Feri­en­pass kön­nen sich Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne in Stadt und Land­kreis Coburg ihre Som­mer­fe­ri­en ganz indi­vi­du­ell gestal­ten und jeden Tag zu einem beson­de­ren Erleb­nis wer­den lassen.

32 Jah­re gibt es inzwi­schen den „Feri­en­pass“ im Cobur­ger Land. Das heißt aber nicht, dass jedes Jahr ein altes Ange­bot neu auf den Tisch kommt. Land­rat Seba­sti­an Straubel zeig­te sich bei der gemein­sa­men Vor­stel­lung des Feri­en­pas­ses mit Coburgs drit­tem Bür­ger­mei­ster, Can Aydin, begei­stert über das breit gefä­cher­te Ange­bot: „Der Feri­en­pass hat sich in den ver­gan­ge­nen drei Jahr­zehn­ten immer wie­der ver­än­dert und weiterentwickelt.“

Ob Kin­der, Jugend­li­che, Stu­die­ren­de oder Aus­zu­bil­den­de – für alle ermög­licht das attrak­ti­ve Feri­en­ticket einen gün­sti­gen Zugang zu zahl­rei­chen Frei­zeit­an­ge­bo­ten in der Regi­on. Der Feri­en­pass ist bis ein­schließ­lich 11. Sep­tem­ber gül­tig und online unter www​.coburg​.de/​f​e​r​i​e​n​p​ass erhält­lich. Den Feri­en­pass gibt es bequem aufs Han­dy oder als per­sön­li­chen Pass per Mail oder Postzustellung.

Alle Päs­se sind in digi­ta­ler Form erhält­lich, die Bean­tra­gung und Bezah­lung direkt online mög­lich. Der Pass muss nir­gend­wo mehr abge­holt wer­den, alles ist ganz leicht mit ein paar Klicks möglich.

Wer kei­ne Mög­lich­keit hat, den Pass online zu bean­tra­gen, am Smart­phone zu nut­zen oder zu Hau­se aus­zu­drucken, der kann den Feri­en­pass im Land­rats­amt Coburg oder in den Rat­häu­sern des Land­krei­ses bean­tra­gen und bezah­len. Die Zustel­lung des Pas­ses erfolgt auf dem Post­weg. Bei per­sön­li­cher Antrag­stel­lung in den Rat­häu­sern braucht es aller­dings ein Pass­fo­to, das mit­ge­bracht wer­den muss – und zwar bei allen Pass-Varianten.

Dass im Land­kreis die Rat­häu­ser den wich­tig­sten Anlauf­punkt bei der Antrag­stel­lung für den Feri­en­pass dar­stel­len, hat sich nach der Erfah­rung des Land­rats bewährt. Seba­sti­an Straubel dank­te des­halb aus­drück­lich den Bür­ger­mei­stern und den Ver­wal­tun­gen im Land­kreis: „Wenn es um den Feri­en­pass geht, unter­stüt­zen sie uns schnell, unbü­ro­kra­tisch und unkompliziert.“

Alle Anbie­ter und Akteu­re des Feri­en­pass­an­ge­bo­tes sind unter dem Link www​.coburg​.de/​f​e​r​i​e​n​p​ass ver­öf­fent­licht. Erwer­ben kön­nen den Feri­en­pass Kin­der und Jugend­li­che aus Stadt und Land­kreis Coburg, Jugend­frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­de (Buf­di, FSJ, FÖJ), Stu­die­ren­de und Aus­zu­bil­den­de. Aus­ge­hän­digt bekom­men den Feri­en­pass die Antrag­stel­ler selbst oder ihre Erzie­hungs­be­rech­tig­ten/-beauf­trag­ten.

Besit­zer der „Julei­ca“ (der bun­des­weit ein­heit­li­che Aus­weis für ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in der Jugend­ar­beit) oder Besit­zer der Ehren­amts­kar­te (bis 27 Jah­re) erhal­ten den B‑, Ö- und Ö+-Pass zu einem ver­gün­stig­ten Preis. Berech­tig­te Per­so­nen für Lei­stun­gen des Bil­dungs- und Teil­ha­be­pa­kets kön­nen einen Zuschuss beantragen.

Das sind die vier Vari­an­ten des Ferienpasses

V- Pass (kosten­los): Er beinhal­tet ver­schie­de­ne ver­gün­stig­te Ein­trit­te, bei­spiels­wei­se für Muse­en, Som­mer­ro­del­bahn, Tret­boot­fah­ren, Wald­klet­ter­gar­ten, Mini­golf. Es betei­li­gen sich rund 50 Frei­zeit­ein­rich­tun­gen und Insti­tu­tio­nen. Neu: Son­ne­bad in Son­ne­berg, Eisverkaufsstellen.

B‑Pass (8 Euro): Er ermög­licht über die Lei­stun­gen des „V‑Passes“ hin­aus kosten­lo­sen Ein­tritt in alle auf der Home­page des Feri­en­pas­ses geli­ste­ten Bäder in Stadt und Land­kreis Coburg sowie über die Land­kreis­gren­zen hin­aus. Neu: Baxen­teich in Sonneberg.

Ö- Pass (15 Euro): Neben sämt­li­chen Lei­stun­gen der V- und B- Päs­se sind mit die­sem Pass kosten­lo­se Fahr­ten mit SÜC- und OVF-Bus­sen in der Stadt und dem Land­kreis Coburg möglich.

Ö+ Pass (20 Euro): Zusätz­lich zu allen Lei­stun­gen der Päs­se V, B und Ö sind in die­sem Pass kosten­lo­se Fahr­ten mit der Deut­schen Bahn auf der Strecke von Coburg nach Bad Staf­fel­stein sowie (neu) auf „agilis“-Strecke von Bad Rodach über Mee­der und Coburg nach Bad Staf­fel­stein inbegriffen.

Für Fra­gen und Hil­fe­stel­lung bei der Bean­tra­gung steht das Team der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit im Land­kreis Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/514‑2204 zur Verfügung.