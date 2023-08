Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fand die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft im Kreuz­he­ben in Lands­hut statt, bei der Ath­le­ten aus ganz Bay­ern ihre Stär­ke unter Beweis stell­ten. Unter den Teil­neh­men­den waren auch fünf Ath­le­ten des AC Bava­ria Forch­heim, die mit meh­re­ren Podest­plät­zen glän­zen konnten.

In der Klas­se der Akti­ven bis 105 Kilo­gramm Equip­ped konn­te sich Seba­sti­an Otto den zwei­ten Platz sichern. Eine Lei­stung von 222,5 Kilo­gramm bedeu­ten Sil­ber für den ACB Ath­le­ten. Bei den Akti­ven bis 83 Kilo­gramm domi­nier­te Dani­el Saheb­ja­mi das Feld und hol­te sich trotz einer etwas durch­wach­se­nen Vor­be­rei­tung den Sieg. Mit einer Lei­stung von 252,5 Kilo­gramm sicher­te er sich sou­ve­rän den Titel. In der­sel­ben Gewichts­klas­se, aller­dings in der Alters­klas­se der Senio­ren I, trat André Fer­rei­ra Sad­lo an die Han­tel. Trotz sei­ner noch gerin­gen Wett­kampf­erfah­run­gen brach­te er 160 Kilo­gramm sicher in die Wer­tung und darf sich eben­falls über den ersten Platz freu­en. Bei den Senio­ren I bis 105 kg konn­te sich Kropf Nor­bert den zwei­ten Platz erkämp­fen. Geho­be­ne 227,5 Kilo­gramm las­sen ihn den Titel nur knapp ver­feh­len. Einen wei­te­ren Titel hol­te Klaus Freund nach Forch­heim: Der Alt­mei­ster der Senio­ren II bis 105 kg bra­chet 227,5 Kilo­gramm in die Wer­tung und kür­te sich somit wie­der­holt zum Baye­ri­schen Mei­ster im Kreuzheben!

Bei den Kraft­drei­kämp­fe­rin­nen und Kraft­drei­kämp­fer steigt nach die­sem Wett­kampf nun zuneh­mend die Vor­freu­de auf das High­light-Event des Jah­res: Am 30. Sep­tem­ber und 1. Okto­ber 2023 wird der ACB die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft im Kraft­drei­kampf in der Ehren­bürg Hal­le aus­tra­gen! Über 100 hoch­ka­rä­ti­ge Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten aus ganz Bay­ern wer­den erwar­tet, die um Titel, Rekor­de und die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Deut­sche Mei­ster­schaft kämp­fen! Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er sind natür­lich jeder­zeit herz­lich Will­kom­men, der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich im Lau­fe der kom­men­den Wochen auf der Inter­net­sei­te und den Social Media Kanä­len des AC Bava­ria Forchheim.