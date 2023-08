Zeit für Bay­reuth blättert!

Bay­reuth blät­tert in der 6. Auf­la­ge am 5. August 2023. Beein­drucken­de Ver­an­stal­tungs­viel­falt. Umsonst und drau­ßen in der Bay­reu­ther Innenstadt

Am Sams­tag, 5. August 2023, ist es wie­der soweit: Bay­reuth blät­tert. Das Lese­fest für alle war­tet mit einem beein­drucken­den Pro­gramm auf. So wird es ein Gespräch mit Expert*innen zum The­ma Zeit geben. För­ste­rin, Not­arzt, Geo­lo­ge, Pfar­rer wer­den sicher­lich ganz unter­schied­li­ches zum The­ma „Zeit“ zu berich­ten haben.

Rund um das Zeit­ge­spräch gibt es den Lese­markt im Ehren­hof. In der Mit­tags­zeit wer­den Mit­glie­der der Deutsch-Fran­zö­si­schen Gesell­schaft aus „Auf der Suche nach der ver­lo­re­nen Zeit“, dem Jahr­hun­dert­werk von Mar­cel Proust lesen. Im Wech­sel damit gibt es Musik von Sna­peld­ori­um und beglei­tend ein Pink-Nick – jeder bringt etwas mit.

Am Nach­mit­tag geht es dann auf ganz ande­re Wei­se lite­ra­risch zu: Ein Team hat sich an einer Über­set­zung von Tei­len von Jean Pauls „Kat­zen­ber­ger“ ver­sucht. Zum Abschluss des Tages gibt es noch­mal „Lesen“ mit ganz ande­ren Sin­nen: Bei „Wein und Brot“ wer­den die Geschmacks­knos­pen im Lesen von Aro­men geschult – und natür­lich dür­fen auch fei­ne Wei­ne und köst­li­ches Brot genos­sen werden.

Am Abend erwar­ten die Besu­che­rin­nen und Besu­cher musi­ka­li­sche Lecker­bis­sen im Iwa­le­wa­haus. Unter ande­rem wird der „Sin­gen­de Tre­sen“ mit einem neu­en Pro­gramm zu Gast sein.

Dazwi­schen gibt es eine gan­ze Rei­he wei­te­rer span­nen­der Pro­gramm­punk­te. Auf­takt ist Ehren­hof, wei­ter geht es über die Schloss­ter­ras­sen und die Innen­stadt bis hin zum Nach­mit­tag im Innen­hof des Histo­ri­schen Muse­ums. Das Abend­pro­gramm fin­det ab 19.30 Uhr im Iwa­le­wa­haus statt.

Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen unter www​.bay​reuth​-blaet​tert​.de.

INFO:

Ter­min: Sams­tag, 5.8.2023, 10 bis 23 Uhr

Ort: Ehrenhof/​Maxstraße, Schloss­ter­ras­sen, Muse­ums­hof, Kunst­mu­se­um, Stadt­bi­blio­thek, Iwalewahaus

Kon­takt: Klaus Wührl-Strul­ler, kws@​bayreuth-​blaettert.​de, 0170 7580780

Den Zeit­plan gibt es zum Down­load hier.