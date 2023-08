Auf dem Weg zur eige­nen Grund­schu­le hat Ker­s­bach den letz­ten gro­ßen Schritt getan. Wie Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann aus sei­nen Gesprä­chen mit dem Kul­tus­mi­ni­ste­ri­um berich­tet, erhebt das Mini­ste­ri­um kei­ne Ein­wän­de gegen den eigen­stän­di­gen Schul­stand­ort Kersbach.

Die bei­den Vor­sit­zen­den des Eltern­bei­rats hat­ten sich mit einem Brief an Kul­tus­mi­ni­ster Pia­zo­lo und mit der Bit­te nach Unter­stüt­zung des Anlie­gens an MdL Micha­el Hof­mann gewandt. Ein ent­spre­chen­der Antrag war durch die Stadt Forch­heim im ver­gan­ge­nen Jahr gestellt wor­den und die­ser bereits Ende 2022 an das Kul­tus­mi­ni­ste­ri­um gerich­tet wor­den. „Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat und die Zusa­ge aus dem Mini­ste­ri­um nun fest­steht. Damit haben wir jetzt Pla­nungs­si­cher­heit für das kom­men­de Schul­jahr“, freu­te sich Eltern­bei­rats­vor­sit­zen­de Brit­ta Blüm­lein. Und ihre Stell­ver­tre­te­rin Petra Kern ergänzt: „So kurz vor den anste­hen­den Schul­fe­ri­en ist das Signal für uns alle sehr wich­tig.“ Zwi­schen­zeit­lich sei man doch etwas unru­hig gewor­den, weil die Rück­mel­dung aus dem Mini­ste­ri­um lan­ge auf sich war­ten ließ. Blüm­lein bat schließ­lich Hof­mann um Hil­fe. „Dann ging es ziem­lich schnell.“

Bis­her war die Grund­schu­le eine Außen­stel­le der Mar­tin-Grund­schu­le in Forch­heim. „Für die Schu­le Ker­s­bach ist der Schritt zur Eigen­stän­dig­keit Chan­ce und Her­aus­for­de­rung zugleich“, meint Petra Kern. Nun geht es dar­um, dass recht­zei­tig die Vor­be­rei­tun­gen für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf zum Schul­be­ginn im Sep­tem­ber abge­schlos­sen wer­den kön­nen. „Es ste­hen eini­ge Maß­nah­men, wie die Tren­nung der EDV-Syste­me, Anschaf­fung von zusätz­li­chen Mate­ria­li­en, eige­ne Online-Zugän­ge sowie auch klei­ne­re bau­li­che Ver­än­de­run­gen an“, erläu­tert Schul­lei­te­rin Ker­stin Fried­rich. Da die betei­lig­ten Stel­len vor­be­rei­tet sei­en, sei man zuver­sicht­lich, alles recht­zei­tig rea­li­sie­ren zu kön­nen. Die Regie­rung von Ober­fran­ken wird jetzt ange­wie­sen, das Ver­fah­ren zur Errich­tung der Grund­schu­le in Ker­s­bach ein­zu­rich­ten. Damit steht der Eigen­stän­dig­keit nun nichts mehr im Weg“, erläu­tert der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Micha­el Hof­mann das Pro­ze­de­re. Es wur­den jetzt noch fina­le Stel­lung­nah­men von ver­schie­de­nen Stel­len ein­ge­holt. Hof­mann hat sich ger­ne für das Ker­s­ba­cher Anlie­gen ein­ge­setzt: „Ker­s­bach ist ein auf­stre­ben­der Stadt­teil. Auch auf­grund der Lage ist die Ent­schei­dung sinn­voll.“ Vor Ort hät­ten alle an einem Strang gezo­gen, von der Stadt über die Schul­lei­tung und Eltern­bei­rat bis hin zur sehr wich­ti­gen posi­ti­ven Stel­lung­nah­me des Schul­amts Forchheim.