Flei­ßi­ge Bie­nen am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz

Die Bie­nen des Wahl­kur­ses Schu­lim­ke­rei am GFS waren in den letz­ten Wochen und Mona­ten sehr flei­ßig und haben genug Honig hergestellt.

Damit der Honig ins Glas kom­men kann, müs­sen vor­her zahl­rei­che Arbeits­schrit­te unter­nom­men wer­den. Unter den Honig­raum wird am Vor­tag der Ern­te eine Bie­nen­flucht ein­ge­setzt. Die Bie­nen, die immer wie­der die Nähe der Köni­gin suchen, krab­beln durch die­se Bie­nen­flucht in den dar­un­ter lie­gen­den Brutraum.

Bei der Ern­te befin­den sich dann im Honig­raum kaum noch Bie­nen, was die Ent­nah­me der Honig­wa­ben sehr erleich­tert. Nach­dem die Waben mit einer Ent­decke­lungs­ga­bel von der hauch­dün­nen Wachs­schicht befreit wor­den sind, kom­men die­se in die Honig­schleu­der. Am Ende flie­ßen dann ca. 20kg fri­scher Honig, der noch ein­mal gesiebt wird, in den Eimer.