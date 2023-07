An fest­lich gedeck­ten Tischen setz­ten bei der MAHL­wa­che Asyl am Gabel­mann 150 Men­schen ein Zei­chen für eine offe­ne und soli­da­ri­sche Gesell­schaft. Enga­gier­te aus der Flücht­lings­ar­beit, Men­schen mit Flucht­er­fah­run­gen, Stadt­rä­te und Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kamen mit­ein­an­der ins Gespräch. Musi­ka­lisch beglei­tet wur­de die Mahl­wa­che von einem Schü­ler­chor, dem per­si­schen Stu­den­ten­chor und dem Musi­ker Hesam Askari.

Fran­zis­ka Schmid vom Baye­ri­schen Flücht­lings­rat stell­te die dro­hen­den Fol­gen des EU Asyl­kom­pro­mis­ses vor.

„Die EU höhlt des Recht auf Asyl gera­de mit brei­ter poli­ti­scher Unter­stüt­zung aus. Statt Asyl­grün­de indi­vi­du­ell zu prü­fen, sol­len Schnell­ver­fah­ren an den Außen­gren­zen, ohne recht­li­che Ver­tre­tung, unab­hän­gi­ge Bera­tung oder Rechts­mit­tel für Schutz­su­chen­de, durch­ge­führt wer­den. Anstatt für Ankom­men­de men­schen­wür­di­ge Lebens­be­din­gun­gen zu schaf­fen, sol­len sie in Grenz­la­gern leben, die Haft­an­stal­ten glei­chen und Ent­rech­tung zum Stan­dard machen. Statt Geflüch­te­ten zu ermög­li­chen, sich in die Gesell­schaft ein­zu­brin­gen, plant die Bun­des­re­gie­rung deren Abschie­bun­gen und Inhaftierungen.“