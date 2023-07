Wie schon seit vie­len Jah­ren ver­an­stal­ten die Oki­na­wa-Kara­te­ka aus der Frän­ki­schen Schweiz in ihren Ver­ei­nen ein Trai­ning für daheim­ge­blie­be­ne Kin­der und Jugend­li­che. Den Anfang mach­te die Glo­ria-Abtei­lungs­lei­te­rin Frau Sabri­na Hof­mann. Die Kin­der tra­fen sich in der fast fer­ti­gen, schö­nen Schul­turn­hal­le. Sabri­na, selbst stu­dier­te Sozi­al­päd­ago­gin an einer Leip­zi­ger Schu­le, ver­stand es natür­lich bestens den Nach­wuchs in ihren Bann zu zie­hen. So gin­gen alle nach 2 Stun­den zufrie­den nach Hau­se. Jede Woche in einem ande­ren Ort kann man also kosten­los Sport trei­ben. Ein­fach kom­men und mitmachen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de