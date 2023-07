Wegen Erneue­rung der Fahr­bahn­decke und dem bar­rie­re­frei­en Umbau der Hal­te­stel­le Sai­del­steig wird die Stra­ße Sai­del­steig, zwi­schen der Wein­stra­ße und der Lach­ner­stra­ße, voll gesperrt. Unse­re Bus­li­ni­en 290 und 295 fah­ren daher im Bereich Ten­nen­lo­he ab Mon­tag, 31. Juli 2023 bis Mon­tag, 11. Sep­tem­ber 2023 mit Betriebs­be­ginn bis Betriebs­en­de eine Umlei­tungs­strecke über die Wein­stra­ße, Lach­ner­stra­ße mit einer Schlei­fen­fahrt durch die Stra­ße Böhm­lach. Die Hal­te­stel­len Skulp­tu­ren­park im Heu­weg, Sai­del­steig und Vogel­herd wer­den in die­ser Zeit nicht bedient. Als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Skulp­tu­ren­park in der Seba­sti­an­stra­ße und die ein­ge­rich­te­te Ersatz­hal­te­stel­le in der Stra­ße Böhm­lach, auf Höhe der Haus­num­mer 60.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen