Neue Musik in alter Kapelle

Mit einem ganz beson­de­ren Pro­gramm enden die dies­jäh­ri­gen Peg­nit­zer Som­mer Kon­zer­te am Sonn­tag, 6. August um 17 Uhr in der Klaus­stein­ka­pel­le im Ahorn­tal. Das Kon­zert, das ursprüng­lich bereits im letz­ten Jahr geplant war, hat in der Zwi­schen­weit buch­stäb­lich an Aktua­li­tät eini­ges dazu gewon­nen. Das liegt in erster Linie an einem Werk, das von dem pol­ni­schen Kom­po­ni­sten Kamil Kruk erst die­ses Jahr nie­der­ge­schrie­ben wur­de und den Opfern des Krie­ges in der Ukrai­ne gewid­met ist. Die sel­ten zu hören­de Kom­bi­na­ti­on aus Marim­ba und Cel­lo bil­det die Grund­la­ge der mei­sten Wer­ke, als Can­zo­na von Adam Wala­cin­ski Pre­lude des eben­falls pol­ni­schen Kom­po­ni­sten der Spät­ro­man­tik Karol Szy­ma­now­ski. Bachs Cel­lo­suite G‑Dur und Glen­nies „A litt­le pray­er“ für Marim­ba sind die Solo­wer­ke. Dar­an, dass auch ande­re Völ­ker von Krieg und Ver­trei­bung betrof­fen sind erin­nert das Werk „niVI“ des syri­schen Kom­po­ni­sten Nadim Housni.

Infor­ma­tio­nen zur gesam­ten Rei­he, aber auch den ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen sind erhält­lich bei „Peg­nit­zer Som­mer Kon­zer­te“, Rosen­gas­se 41, 91257 Peg­nitz, Tele­fon 09241/2965, bei den Frem­den­ver­kehrs­äm­tern der Regi­on und in den Kir­chen der Ver­an­stal­tungs­or­te und nähe­ren Umgebung.

Platz­re­ser­vie­run­gen und Kar­ten­vor­be­stel­lun­gen bevor­zugt online bis Frei­tag, 4. August unter www​.peg​nit​zer​som​mer​kon​zer​te​.de. Auch das evang.-luth. Pfarr­amt Peg­nitz kann unter der Tele­fon­num­mer 09241–6086, Fax: 09241–2927 sowie das Kan­to­rat Peg­nitz unter der Ruf­num­mer 09241–2965, E‑Mail: joerg.​fuhr@​elkb.​de Bestel­lun­gen entgegennehmen.

Sonn­tag, 6. August, 17 Uhr , die Kir­che ist ab 16.30 Uhr geöffnet.

Klaus­stein­ka­pel­le im Ahorntal

Ein­tritt: 15 €, ermä­ßigt 6 €

Perc­Cel­lo Duo – Musik für Vio­lon­cel­lo und Marimba

Wer­ke von J.S. Bach, J. Mas­se­net, K. Pen­der­ecki (90. Geburtstag)

Pro­gramm:

Adam Wala­ciń­ski – „Can­zo­na” für Cel­lo und Schlagzeug

J.S.Bach- Suite G‑dur für Cel­lo solo

Karol Szy­ma­now­ski – „Pre­lude” für Cel­lo und Marimba

Eve­lyn Glen­nie – „A litt­le Pray­er” für Marim­ba solo

Nadim Hous­ni – „niVin” für Cel­lo, Schlag­zeug und Ton­band (Syri­scher Komponist)

Kazi­mierz Wił­ko­mir­ski – „Aria” für Cel­lo und Marimba

Tomasz Soba­niec – „Hiro­shi­ma II” für Marim­ba, Sire­nen und japa­ni­sche Schlag­zeug Instrumente

Kamil Kruk – „neniA” für Cel­lo, Schlag­zeug und musi­ka­li­sche Säge (Welt Uraufführung)

Per­for­mers:

„Perc­Cel­lo Duo”