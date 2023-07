Am 26. Juli 2023 wur­de Roland Vogel, stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels im Rah­men einer Fei­er­stun­de offi­zi­ell in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Als stell­ver­tre­ten­der Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­der wür­dig­te Chri­sti­an Meiß­ner, Land­rat des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Vogels Ver­dien­ste für das regio­na­le Kre­dit­in­sti­tut und sprach ihm Dank und Aner­ken­nung für das Gelei­ste­te aus. Vor­stands­vor­sit­zen­der Dr. Mar­tin Faber blick­te zurück auf den beruf­li­chen Wer­de­gang Vogels und die gemein­sa­me Zeit im Vor­stand der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels.

„In Ihren 25 Jah­ren im Vor­stand – zunächst bei der Kreis­spar­kas­se Lich­ten­fels und seit 2005 bei der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels – gab es zahl­rei­che her­aus­ge­ho­be­ne Auf­ga­ben zu bewäl­ti­gen“ beton­te Meiß­ner in sei­nem Gruß­wort, „dabei hat­ten Sie mit Augen­maß, Ruhe und der nöti­gen Por­ti­on Gelas­sen­heit stets das gro­ße Gan­ze im Blick, auch wenn der Wind mal von vor­ne kam.“ Meiß­ner dank­te Vogel für die stets gute Zusam­men­ar­beit im Ver­wal­tungs­rat der Spar­kas­se. Dar­über hin­aus hob er das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment sowie die Man­da­te Vogels vor allem im Land­kreis Lich­ten­fels her­vor, was kei­nes­falls selbst­ver­ständ­lich ist und beson­de­ren Dank und Aner­ken­nung verdient.

„Die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels ist gut auf­ge­stellt, der letz­te Jah­res­ab­schluss belegt das deut­lich. Also ein guter Zeit­punkt, um auf­zu­hö­ren – nach viel Arbeit und einem lan­gen Weg, sich zu qua­li­fi­zie­ren. Ich dan­ke Ihnen für Ihre Zeit, Kraft und Ener­gie, die Sie in all den Jah­ren für die Spar­kas­se auf­ge­bracht haben“, fass­te Meiß­ner abschlie­ßend zusam­men. „Für den neu­en Lebens­ab­schnitt wün­sche ich Ihnen viel Glück und alles Gute. Jetzt haben Sie die Mög­lich­keit, Neu­es in Angriff zu neh­men und Ihr Leben in unse­rer Regi­on, in Ihrem Hei­mat­ort Marktz­euln, in dem Sie tief ver­wur­zelt sind, zu genie­ßen und aktiv zu gestal­ten!“ Dr. Mar­tin Faber blick­te in sei­nem Gruß­wort zurück auf 18 gemein­sa­me Jah­re im Vor­stand, in denen es vie­les durch­zu­ste­hen gab: Fusi­on, Finanz­kri­se, Schul­den­kri­se und Nied­rig­zins­pha­se oder die fort­schrei­ten­de Regu­la­to­rik im Finanz­sek­tor. Dabei bewähr­te sich die Spar­kas­se immer als Hort der Sta­bi­li­tät. In der Zusam­men­ar­beit hob Faber Vogels wert­schät­zen­de mensch­li­che Art her­vor und den Umgang auf Augen­hö­he, sein Inter­es­se für die Men­schen im Hin­ter­grund und deren Belan­ge und Bedürf­nis­se. Vogel sei immer ein guter Men­tor und Zuhö­rer gewe­sen, von des­sen Wis­sen die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen stets pro­fi­tie­ren konnten.

Zum Schluss dank­te er Roland Vogel für sei­nen uner­müd­li­chen Ein­satz zum Wohl der Spar­kas­se. Der Erfolg der Spar­kas­se sei auch Vogels Ver­dienst. Für die Zukunft mit sei­ner Fami­lie und den Enkeln wünsch­te er ihm alles Gute und gab sei­ner Hoff­nung Aus­druck, dass Vogel die Spar­kas­se in guter Erin­ne­rung behal­ten werde.

Roland Vogel zeig­te sich sehr dank­bar und zufrie­den mit dem Erreich­ten. Er ist stolz auf sei­nen Beruf. „Wir haben einen tol­len Beruf. Wir haben Kon­takt zu den unter­schied­lich­sten Kun­den­grup­pen, ein brei­tes Wis­sens­spek­trum und arbei­ten in einem inter­es­san­ten Berufs­bild“ hob er in sei­ner Rede her­vor. In 45 Dienst­jah­ren hat er vie­les erlebt. Dabei konn­te er sich immer auf sein Team ver­las­sen. Sein Ziel war es, gute Lösun­gen zu fin­den und fai­re, nach­voll­zieh­ba­re Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Für die Zukunft sieht er die Spar­kas­se, die einen füh­ren­den Platz unter den baye­ri­schen Spar­kas­sen ein­nimmt, gut aufgestellt.

Für ihn haben die Spar­kas­sen auch zukünf­tig eine wich­ti­ge Rol­le als Brücken­bau­er und Gestal­ter für die Zukunft. Sie über­neh­men Ver­ant­wor­tung vor Ort und in der Gesell­schaft. Dafür wünscht er „sei­ner“ Spar­kas­se und dem Füh­rungs­team alles Gute und viel Erfolg.

Wer­de­gang

Der beruf­li­che Wer­de­gang von Roland Vogel stand von Beginn an unter dem Zei­chen des mar­kan­ten roten Sparkassen‑S. Die Spar­kas­sen­idee hat ihn fast 45 Jah­re beglei­tet – vom Aus­bil­dungs­be­ginn im Sep­tem­ber 1978 bei der dama­li­gen Kreis­spar­kas­se Obern­burg-Klin­gen­berg bis zu sei­ner heu­ti­gen Tätig­keit als stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels.

Sei­ne ersten Spar­kas­sen-Schrit­te ging Vogel bei der Kreis­spar­kas­se Obern­burg- Klin­gen­berg zunächst als Mit­ar­bei­ter einer Geschäfts­stel­le. Spä­ter wech­sel­te er als Mit­ar­bei­ter in die Kre­dit­ab­tei­lung, bevor er die stell­ver­tre­ten­de Lei­tung einer Geschäfts­stel­le übernahm.

Im Janu­ar 1985 wech­sel­te Roland Vogel als Fir­men­kun­den­be­ra­ter zur Stadt- und Kreis­spar­kas­se Landsberg-Dießen.

Von Okto­ber 1987 bis August 1988 besuch­te Roland Vogel das Lehr­in­sti­tut für das Kom­mu­na­le Spar­kas­sen- und Kre­dit­we­sen in Bonn und erwarb dort den Abschluss als Diplom-Sparkassenbetriebswirt.

Im Okto­ber 1988 – begann er bei der Spar­kas­se Aschaf­fen­burg-Alzen­au in der Innen­re­vi­si­on als Mit­ar­bei­ter. Spä­ter war er zunächst stell­ver­tre­ten­der Lei­ter und von Juli 1990 bis Dezem­ber 1993 Lei­ter der Innen­re­vi­si­on. Im Anschluss über­nahm er für vier­ein­halb Jah­re die Lei­tung der Kreditabteilung.

Vor 25 Jah­ren – im August 1998 – wur­de er dann bei der Kreis­spar­kas­se Lich­ten­fels zum Vor­stands­mit­glied bestellt. Die Kreis­spar­kas­se Lich­ten­fels hat­te zum dama­li­gen Zeit­punkt eine Bilanz­sum­me von rund zwei Mil­li­ar­den D‑Mark und beschäf­tig­te ins­ge­samt 378 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mitarbeiter.

Nach vier Jah­ren – im Okto­ber 2002 – wur­de Roland Vogel dann zum Vor­sit­zen­den des neu­en Zwei­er­vor­stan­des der Kreis­spar­kas­se Lich­ten­fels beru­fen. Feder­füh­rend hat er damals in der Kreis­spar­kas­se die Fir­men­kun­den­ab­tei­lung auf­ge­baut. In die­sem Bereich wur­den fach­li­che Bera­tungs­kom­pe­ten­zen gebün­delt, was zu einer ver­bes­ser­ten per­sön­li­chen Betreu­ung der mit­tel­stän­di­schen Kund­schaft führte.

Mit der Fusi­on der Kreis­spar­kas­se Lich­ten­fels und der Ver­ei­nig­te Cobur­ger Spar­kas­sen 2005 über­nahm Roland Vogel den stell­ver­tre­ten­den Vor­stands­vor­sitz des Nach­fol­ge­insti­tuts – der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels.

In die­ser Posi­ti­on ver­ant­wor­te­te er zunächst die Berei­che Orga­ni­sa­ti­on, Mar­ke­ting, Ver­mö­gen­de Kun­den sowie die Immo­bi­li­en­zen­tren ein­schließ­lich Bau­fi­nan­zie­run­gen und den Eigen­han­del. Als Markt­vor­stand ist er bis zu sei­nem Diensten­de für den Bereich Ver­trieb ver­ant­wort­lich gewe­sen ‑dazu gehö­ren die Unter­neh­mens­be­rei­che Pri­vat­kun­den, Fir­men­kun­den & Pri­va­te Ban­king und Zen­tra­ler Ver­trieb sowie der Eigenhandel.

2022 – das letz­te Geschäfts­jahr in Roland Vogels akti­ver Dienst­zeit – war für die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels recht zufrie­den­stel­lend. Die Bilanz­sum­me lag mit 3.262 Mio. Euro zum 31. Dezem­ber deut­lich über der Mar­ke von drei Mrd. Euro.

Ins­ge­samt 510 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter beschäf­tig­te das Kre­dit­in­sti­tut zu die­sem Zeit­punkt. Gemein­sam mit dem Vor­stands­vor­sit­zen­den Dr. Mar­tin Faber sorg­te Roland Vogel dafür, dass die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels ihren Kurs als nach­hal­ti­ges und regio­na­les Kre­dit­in­sti­tut kon­se­quent wei­ter­ver­folgt hat. Das Kre­dit­in­sti­tut ist vor Ort, online und mobil jeder­zeit für ihre rund 80.000 Kun­din­nen und Kun­den erreich­bar. In der Flä­che bleibt es mit 33 Stand­or­ten prä­sent: In ins­ge­samt 18 Bera­tungs- bzw. Finanz­Cen­tern ist die Spar­kas­se für alle erreich­bar, vor allem wenn die viel­fäl­ti­gen digi­ta­len Ange­bo­te und Zugangs­we­ge nicht genutzt wer­den kön­nen. Zwei Immo­bi­li­en­Cen­ter ergän­zen das dich­te Netz.

„Wir gestal­ten Zukunft. Seit 1821.“

2021 stand ganz im Zei­chen des 200-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums der Spar­kas­se. Auf die­ses nicht all­täg­li­che Ereig­nis ist der Vor­stand der Spar­kas­se stolz. Roland Vogel hat 25 Jah­re die­ser Spar­kas­sen­ge­schich­te aktiv mit­ge­schrie­ben und als stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der zur erfolg­rei­chen Ent­wick­lung des öffent­lich-recht­li­chen Kre­dit­in­sti­tuts beigetragen.

Sein Haupt­au­gen­merk lag immer auf einer kon­ti­nu­ier­li­chen Wei­ter­ent­wick­lung der Spar­kas­se unter ver­trieb­li­chen Aspek­ten. So war die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels 2008 als baye­ri­scher Spar­kas­sen­ver­tre­ter beim DSGV-Pilot­pro­jekt „Ver­triebs­of­fen­si­ve Immo­bi­li­en­ge­schäft“ als Pilots­par­kas­se aktiv. Gemein­sam mit den ande­ren Pro­jekt­spar­kas­sen konn­ten in die­sem Pro­jekt Mei­len­stei­ne für alle deut­schen Spar­kas­sen gesetzt werden.

Außer­dem war die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels 2009 unter Roland Vogel SVB- Pilots­par­kas­se bei der kom­plett neu­en Koope­ra­ti­on mit der Interhypgruppe.

Fast alle Spar­kas­sen in Bay­ern haben im Nach­gang zum Pilot­pro­jekt die Zusam­men­ar­beit mit der Inter­hyp adap­tiert. Im Ergeb­nis konn­ten die baye­ri­schen Spar­kas­sen 2022 das Bau­fi­nan­zie­rungs­ge­schäft deut­lich steigern.

Die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels konn­te in der Zeit von 2005 bis 2022 den Bau­fi­nan­zie­rungs­be­stand von 500 Mio. auf über 1 Mil­li­ar­de Euro steigern.

Roland Vogel ver­ant­wor­te­te in die­sem Zeit­raum das Bau­fi­nan­zie­rungs­ge­schäft bis auf vier Jah­re (von 2012 bis 2016).

In Vogels Vor­stands­zeit fal­len eben­falls zahl­rei­che kun­den­ori­en­tier­te Maß­nah­men zur ver­bes­ser­ten Erreich­bar­keit und Erwei­te­rung der Kun­den­ser­vices der Spar­kas­se. Dazu zäh­len u. a. die Neu­struk­tu­rie­rung des Pri­vat­kun­den­mark­tes 2017/2018, der Aus­bau des vor Ort in Lich­ten­fels ansäs­si­gen Kun­den­Ser­vice­Cen­ters als auch die Wei­ter­ent­wick­lung zur digi­ta­len Mulit­ka­nal-Bera­tung (Sky­pe) und zur Wert­pa­pier­spar­kas­se in der Niedrigzinsphase.

Am 1. Sep­tem­ber 2018 fei­er­te Vogel sein 40-jäh­ri­ges Dienst­ju­bi­lä­um in der Sparkasse.

Spar­kas­se – mehr als eine Bank

Unse­re Regi­on lebens- und lie­bens­wür­dig zu gestal­ten, war für Spar­kas­sen­vor­stand Roland Vogel stets ein wich­ti­ges Anlie­gen. Er hat­te immer ein offe­nes Ohr, wenn es dar­um ging, die Regi­on gemäß dem Leit­satz „Spar­kas­se. Gut für die Regi­on.“ aktiv zu unter­stüt­zen wie beispielsweise

in der För­de­rung von Kin­der­gär­ten, Schu­len und der Jugend­ar­beit insgesamt

beim Schul- und Breitensport

in sozia­len und kul­tu­rel­len Anliegen

bei der Verkehrssicherheit

oder der Wirt­schafts­er­zie­hung an den Schulen.

Denn als Kre­dit­in­sti­tut mit öffent­li­chem Auf­trag hat die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels eine beson­de­re Rol­le als För­de­rer der Gesell­schaft in der Region.

Von ihrem umfas­sen­den sozia­len und gesell­schaft­li­chen Enga­ge­ment pro­fi­tie­ren jedes Jahr zahl­rei­che gemein­nüt­zi­ge Insti­tu­tio­nen und Ver­ei­ne – und somit die Bevöl­ke­rung vor Ort. Aus Spen­den- und Spon­so­ring­mit­teln stellt die Spar­kas­se regel­mä­ßig hohe Sum­men zur Ver­fü­gung – 2022 wur­den mit ins­ge­samt 598.200 Euro wie­der zahl­rei­che för­de­rungs­wür­di­ge Pro­jek­te, Initia­ti­ven und Ver­an­stal­tun­gen vor Ort unter­stützt. Aus der Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels sind zusätz­lich 17.000 Euro in die Regi­on geflossen.

Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels

Seit mehr als 25 Jah­ren unter­stützt die Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te und Vor­ha­ben in der Regi­on Coburg und Lich­ten­fels. Als Stif­tungs­vor­stand hat­te Vogel stets die Regi­on im Blick und sorg­te gemein­sam mit Dr. Mar­tin Faber dafür, dass seit dem ersten Aus­schüt­tungs­ter­min im Jahr 1997 ins­ge­samt 274 Vor­ha­ben mit rund 1.300.000 Euro geför­dert wer­den konnten.

Stif­ter­ge­mein­schaft

Die Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels wur­de 2014 ins Leben geru­fen. Seit­dem gehört Roland Vogel dem Kura­to­ri­um an, das die Auf­sicht über die ord­nungs­ge­mä­ße Stif­tungs­ver­wal­tung durch die Stif­tungs­treu­hän­de­rin inne­hat. Unter dem Dach der Stif­ter­ge­mein­schaft wur­den seit ihrer Grün­dung mitt­ler­wei­le 44 Stif­tun­gen von Pri­vat­per­so­nen, Unter­neh­men, Ver­ei­nen bzw. Kom­mu­nen errichtet.

Enga­giert für die Jüngsten

Seit mehr als 40 Jah­ren för­dert die Spar­kas­se die Kin­der­gär­ten im Land­kreis Lich­ten­fels jedes Jahr mit rund 10.000 Euro. Die­se finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für Spiel- Bastel- und Lern­ma­te­ria­li­en war Vogel immer ein beson­de­res Anlie­gen. So ließ er es sich auch nicht neh­men, zum Abschluss sei­nes akti­ven Dien­stes in die­sem Jahr noch ein­mal 21.500 Euro für die Jah­re 2022 und 2023 zu über­rei­chen. Denn gera­de in Zei­ten knap­per Kas­sen kann so sicher mit die­sen Mit­teln die ein oder ande­re Anschaf­fung rea­li­siert wer­den, die aus dem nor­ma­len Haus­halt nicht mög­lich wäre.

Von 2003 bis 2017 war Roland Vogel Vor­sit­zen­der des Arbeits­krei­ses Schu­le­wirt­schaft Lich­ten­fels für den Bereich Wirt­schaft. Das Netz­werk lei­stet seit fast 30 Jah­ren kon­ti­nu­ier­lich einen Bei­trag, um den Dia­log zwi­schen Schu­le und Wirt­schaft zu för­dern. Die Akti­vi­tä­ten wer­den in einem Jah­res­pro­gramm fest­ge­legt. Sie umfas­sen u. a. Betriebs­er­kun­dun­gen mit dem Schwer­punkt Aus­bil­dung und Berufs­bil­der, Infor­ma­ti­ons- und Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tun­gen sowie die Aus­lo­bung des Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­lö­wen gemein­sam mit dem Land­kreis Lichtenfels.

Spar­kas­sen-För­der­preis für Natur- und Umweltschutz

2023 wur­de er bereits zum 29. Mal ver­lie­hen: der Spar­kas­sen-För­der­preis für Natur- und Umwelt­schutz vom Land­kreis Lich­ten­fels und der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert und rich­tet sich an Men­schen aus unse­rer Hei­mat, die sich oft jahr­zehn­te­lang in beson­de­rer Art und Wei­se für den Natur­schutz und Umwelt­schutz ver­dient gemacht haben. Roland Vogel beglei­tet die­ses Enga­ge­ment bereits seit sei­nem Ein­tritt in die Kreis­spar­kas­se Lich­ten­fels. Für ihn war es immer wich­tig, im Umwelt- und Natur­schutz kein ein­ma­li­ges „Stroh­feu­er“ zu ent­zün­den, son­dern Nach­hal­tig­keit zu för­dern. In die­sem Sin­ne ist die Spar­kas­se von Anfang an ger­ne dabei, wenn es gilt, enga­gier­te Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger mit dem Spar­kas­sen-För­der­preis auszuzeichnen.

Bau­preis Gol­de­ner Ammonit

Seit 1997 ver­lei­hen der Land­kreis Lich­ten­fels und die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels den „Gol­de­nen Ammo­ni­ten“. Der Bau­preis ist mit ins­ge­samt 7.500 Euro dotiert, die von der Spar­kas­se gestif­tet wer­den. Mit dem För­der­preis, der zur Stär­kung der hei­mi­schen Bau­kul­tur bei­tra­gen soll, wer­den bei­spiel­haf­te Lei­stun­gen rund um den Neu­bau moder­ner, zeit­ge­mä­ßer Wohn­ge­bäu­de eben­so wie die Sanie­rung von Alt­bau­ten oder son­sti­ge (gewerb­li­che) Bau­vor­ha­ben aus­ge­zeich­net. In sei­ner Zeit als stv. Vor­stands­vor­sit­zen­der konn­te Roland Vogel ins­ge­samt 104 Prei­se über­rei­chen bzw. Aner­ken­nun­gen aussprechen.

Kon­ti­nu­ier­li­cher Part­ner der Ver­kehrs­si­cher­heit im Land­kreis Lichtenfels

Auch wenn es um die Ver­kehrs­si­cher­heit in unse­rer Hei­mat ging, hat­te der im Lich­ten­fel­ser Land­kreis woh­nen­de Vogel immer ein offe­nes Ohr: Neben den Trai­nings­kur­sen „Kön­ner durch Er-fah­rung“ unter­stützt die Spar­kas­se des­halb kon­ti­nu­ier­lich zahl­rei­che loka­le Ver­kehrs­si­cher­heits-Maß­nah­men, z. B.