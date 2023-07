Es war eine der schwer­sten Natur­ka­ta­stro­phen in Deutsch­land: Das Jahr­hun­dert­hoch­was­ser in Nord­rhein-West­fa­len und Rhein­land-Pfalz im Jahr 2021. Gan­ze Land­stri­che wur­den damals ver­wü­stet, mehr als 180 Men­schen ver­lo­ren ihr Leben.

In den Tagen und Wochen nach der Hoch­was­ser­ka­ta­stro­phe hal­fen täg­lich tau­sen­de Ein­satz­kräf­te und Frei­wil­li­ge in den zer­stör­ten Regio­nen. Die Men­schen im Kata­stro­phen­ge­biet erfuh­ren durch die Hil­fe der Ein­satz­kräf­te unmit­tel­ba­re Unter­stüt­zung und konn­ten Hoff­nung in die­ser schwe­ren Zeit schöpfen.

Auch ehren­amt­lich Akti­ve des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels waren damals im Kri­sen­ge­biet im Ein­satz und haben einen Teil zur Bewäl­ti­gung der Kata­stro­phe bei­getra­gen. Ins­ge­samt 14 Ein­satz­kräf­te der BRK-Bereit­schaf­ten Michel­au, Bad Staf­fel­stein und Ober­main waren für meh­re­re Tage vor Ort und ver­rich­te­ten unter­schied­li­che Auf­ga­ben im Rah­men des kom­ple­xen Hil­fe­lei­stungs­sy­stems. Für ihren selbst­lo­sen Ein­satz wur­de den ehren­amt­lich Akti­ven vom Baye­ri­schen Roten Kreuz nun im Rah­men eines fei­er­li­chen Ehrungs­abends gedankt.

„Die Bil­der von damals sind einem auch heu­te noch prä­sent und jedem war klar, dass die Not der Men­schen im Kata­stro­phen­ge­biet rie­sen­groß war. Umso wich­ti­ger war es des­halb, dass es Men­schen wir Sie gab, die nicht lan­ge gefackelt, son­dern sich in Autos gesetzt haben und los­ge­fah­ren sind, um vor Ort Hil­fe zu lei­sten“, so der BRK-Vor­sit­zen­de Chri­sti­an Meiß­ner zu sei­nen Rot­kreuz-Akti­ven. „Es ist alles ande­re als selbst­ver­ständ­lich, in ein sol­ches Kri­sen­ge­biet zu gehen. Ich dan­ke Ihnen des­halb von Her­zen und im Namen der gesam­ten Rot­kreuz-Fami­lie im Land­kreis Lich­ten­fels für Ihren selbst­lo­sen und vor­bild­li­chen Ein­satz“, so Chri­sti­an Meiß­ner weiter.

Der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak und der BRK-Kreis­be­reit­schafts­lei­ter Claus Mül­ler schlos­sen sich den Dan­kens­wor­ten an. Bei­de beton­ten die hohe Bedeu­tung des Ehren­amts im Kata­stro­phen­schutz sowie die groß­ar­ti­ge Vor­bild-Funk­ti­on der geehr­ten Rot­kreuz-Ein­satz­kräf­te. Der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak führ­te wei­ter aus: „Die Bewäl­ti­gung von Kata­stro­phen­er­eig­nis­sen wird in den letz­ten Jah­ren zuneh­mend bedeut­sa­mer. Jetzt zahlt es sich aus, dass wir als Rotes Kreuz im Land­kreis Lich­ten­fels zahl­rei­che und umfang­rei­che Inve­sti­tio­nen in den Kata­stro­phen­schutz getä­tigt haben. Denn nur mit hoch­wer­ti­ger Aus­stat­tung und guter Aus­bil­dung kön­nen unse­re ehren­amt­lich Akti­ven sol­che Ein­sät­ze erfolg­reich durch­füh­ren. Hier ist auch unse­ren För­der­mit­glie­dern und Spen­dern zu dan­ken, die durch ihre finan­zi­el­le Unter­stüt­zung die­se Inve­sti­tio­nen mög­lich machen.“

Die geehr­ten Ein­satz­kräf­te erhiel­ten die Flut­hil­fe­me­dail­le des Lan­des Rhein­land-Pfalz mit­samt Ver­lei­hungs­ur­kun­de, eine Urkun­de der DRK-Lan­des­ver­bän­de Nord­rhein, Rhein­land-Pfalz und West­fa­len-Lip­pe mit­samt DRK-Band­schnal­le „Hoch­was­ser 2021“ sowie Dan­kes­schrei­ben des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­sters Joa­chim Herr­mann und der BRK-Prä­si­den­tin Ange­li­ka Schorer. Nach der Ehrung lie­ßen die Rot­kreuz­ler den Abend bei einem Imbiss und Gesprä­chen über die gemein­sa­men Erleb­nis­se im Ein­satz ausklingen.

Geehr­te BRK-Ein­satz­kräf­te im Rah­men der Flut­hil­fe 2021 mit Anga­be von BRK-Orts­grup­pe und BRK-Schnell­ein­satz­grup­pe (SEG):

Alex­an­der Back­ert (Bereit­schaft Michel­au / SEG Behandlung)

Car­sten Beu­me (Bereit­schaft Bad Staf­fel­stein / SEG Betreu­ung & Verpflegung)

Andrea Fischer (Bereit­schaft Michel­au / SEG Behandlung)

Simo­ne Först (Bereit­schaft Bad Staf­fel­stein / SEG Betreu­ung & Verpflegung)

Micha­el Göbel (Bereit­schaft Bad Staf­fel­stein / SEG Betreu­ung & Verpflegung)

Timo Her­weg (Bereit­schaft Ober­main / Transport-Einsatz)

Alex­an­der Keck (Bereit­schaft Bad Staf­fel­stein / UG Sanitätseinsatzleitung)

And­re Kuch­l­bau­er (Bereit­schaft Bad Staf­fel­stein / SEG Betreu­ung & Verpflegung)

Felix Lei­bold (Bereit­schaft Michel­au / SEG Behandlung)

Gerd Lei­bold (Bereit­schaft Michel­au / SEG Behandlung)

Claus Mül­ler (Bereit­schaft Ober­main / Transport-Einsatz)

Nico Schaub (Bereit­schaft Bad Staf­fel­stein / SEG Betreu­ung & Verpflegung)

Bodo Spit­zen­pfeil (Bereit­schaft Michel­au / SEG Behandlung)

Fabi­an Stän­der (Bereit­schaft Bad Staf­fel­stein / UG Sanitätseinsatzleitung)

Infor­ma­tio­nen zur BRK-Fördermitgliedschaft:

Chri­sti­ne Hell­muth (BRK-För­der­mit­glie­der­ver­wal­tung)

09571 / 95 90 – 0, hellmuth@​kvlichtenfels.​brk.​de, www​.kvlich​ten​fels​.brk​.de

Rot­kreuz-Spen­den­kon­to:

BRK-Kreis­ver­band Lichtenfels

Spar­kas­se Coburg Lichtenfels

DE54 7835 0000 0000 0159 74