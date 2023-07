Am ver­gan­ge­nen Sams­tag hat­ten sich die Nach­wuchs Kämp­fer des 1.Shotokan Kara­te Zen­trums Forch­heim zu einer Prü­fung für den nächst­hö­he­ren Gür­tel im Dojo in Hau­sen eingefunden.

Dabei zeig­ten nahe­zu alle Prüf­lin­ge dass sie in den letz­ten Wochen und Mona­ten sich sehr gut vor­be­rei­tet hat­ten. Eine Prü­fung besteht aus den Grund­schul­tech­ni­ken dem soge­nann­ten Kihon. Hier sind die grund­le­gen­den Ver­tei­di­gungs und Kon­ter­tech­ni­ken zu zei­gen, die die Basis des Kara­te­s­ports dar­stel­len. Ein wei­te­rer Teil ist die Kata, hier­bei han­delt es sich um vor­ge­ge­be­ne Tech­ni­ken, die in einer eben­falls vor­ge­ge­be­nen Abfol­ge zu zei­gen sind. Und zuletzt wer­den im Kum­ite, dem Zei­gen eben der vor­ge­nann­ten Tech­ni­ken, mit einem Part­ner in der prak­ti­schen Anwen­dung gezeigt.

Bei allen Prü­fungs­tei­len wird gro­ßer Wert auf prä­zi­se, schnel­le und kraft­vol­le Aus­füh­rung gelegt. Dies ist Inhalt in den Trai­nings­ein­hei­ten die im Kara­te­s­port gelehrt wer­den. Und natür­lich, jeher höher die Gra­du­ie­rung desto kom­ple­xer die Prü­fungs­tei­le. Inso­fern haben die Klei­nen im Forch­hei­mer Dojo am Sams­tag begon­nen, den Weg des Kara­te, das Kara­te Do zu gehen.

Auch waren zwei Erwach­se­ne am Sams­tag dabei, zum Gelb­gurt Johan Etz und Chris Ryan und wei­ter die Nach­wuchs­ath­le­ten Kjell Dietsch und Ahmad Hwria, zum Gelb/​Orangegurt : Lara Tänz­ler, Yel­dez Ali Koi­ja, Milan Lan­ge, Simon Heben­danz und Pau­la Bro­se. Zum Oran­ge­gurt : Marie Wabra. Sie alle haben ihre Prü­fung bestanden.