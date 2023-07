Heiß begehr­te Feri­en­aben­teu­er beginnen

Eine Stel­le im Land­rats­amt ist mit Beginn der Som­mer­fe­ri­en­zeit immer sehr stark aus­ge­la­stet: der Kreis­ju­gend­ring Bay­reuth. Die all­jähr­li­chen Feri­en­aben­teu­er sind bei den Kin­dern aus der Regi­on immer beson­ders beliebt und dem­entspre­chend gut besucht – so auch in die­sem Jahr. Vier Sta­tio­nen pla­nen die KJR-Ver­ant­wort­li­chen im Monat August:

31.07. bis 04.08. in Weidenberg

07.08. bis 11. 08. in Pottenstein

14.08. bis 18.08. in Speichersdorf

21.08. bis 25.08. in Waischenfeld

„Wir sind kom­plett aus­ge­bucht“, sagt Cari­na Kolb, die die Feri­en­aben­teu­er für den Kreis­ju­gend­ring orga­ni­siert, beim Start der Feri­en­aben­teu­er in Wei­den­berg. In jeder Woche neh­men 30 Kids am KJR-Feri­en­pro­gramm teil – heißt: 120 Kin­der und Jugend­li­che kom­men in die­sen Som­mer­fe­ri­en in den Genuss ver­schie­de­ner Aktio­nen, die sich das KJR-Team aus­ge­dacht hat. Was genau das sein wird? „Das dür­fen wir nicht ver­ra­ten, weil es für die Kin­der ja eine Über­ra­schung blei­ben soll“, sagt Kolb.

Eines steht fest: Für die Kin­der im Alter von sechs bis zwölf Jah­ren war­tet ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm aus Spaß, Spiel und einem Aben­teu­er-Aus­flug, der die Grup­pe nach Nürn­berg füh­ren wird. Außer­dem geht der Kreis­ju­gend­ring in die­sem Jahr eine Koope­ra­ti­on mit der Bil­dungs­in­itia­ti­ve MINT­philmal ein, was bedeu­tet, dass auf die Kin­der an ver­schie­de­nen Mot­to-Tagen span­nen­de Kno­bel­auf­ga­ben war­ten werden.

Auch Land­rat Flo­ri­an Wie­demann war zum Start der Feri­en­aben­teu­er in Wei­den­berg vor Ort, um sich ein Bild von der Stim­mung zu machen: „Was der Kreis­ju­gend­ring in die­sem Jahr wie­der auf die Bei­ne stellt, ist groß­ar­tig. Noch schö­ner ist es, dass die­se Ange­bo­te so gut bei den Eltern und Kin­dern ankom­men. Mit den Feri­en­aben­teu­ern sen­den wir ein wich­ti­ges Signal an alle Fami­li­en, dass bei uns im Land­kreis eini­ges gebo­ten ist. Ich wün­sche allen Betei­lig­ten ganz viel Spaß!“