Beim Tan­dem ‑Tur­nier der Schch­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt tra­ten die­ses Mal 9 Mann­schaf­ten an. Nach 7 Run­den sieg­te die Paa­rung Anna Kun­kel / Micha­el Qui­de­nus mit 6:1 Sie­gen vor Leon Eit­zen­ber­ger / Jens Güt­her mit 5 :2 Sie­gen. Auf den drit­ten Platz kam das Team Pas­cal Räd­lein / Franz Hirt­rei­ter mit 4 :3 Sie­gen vor drei wei­te­ren Teams mit der­sel­ben Punkt­zahl aber der schlech­te­ren Wertung.

Auch beim ober­frän­ki­schen Schul­schach­tur­nier im Gym­na­si­um Burg­kunst­adt am vor­he­ri­gen Sams­tag waren die Burg­kunst­adter Nach­wuchs­schach­spie­ler wie­der sehr erfolg­reich. An dem Tur­nier betei­lig­ten sich immer­hin 30 Mann­schaf­ten aus ganz Ober­fran­ken. Poka­le gab es jeweils für die besten drei Mann­schaf­ten in jeder Wett­kampf­klas­se (WK). In der WK 1 sieg­te das Gym­na­si­um Burg­kunst­adt; dahin­ter erreich­te das MFG Kulm­bach den 2. und das MWG Bay­reuth den 3. Platz. In der WK 2

gewann das Gyna­si­um Hof vor dem CVG Kulm­bach und dem GCE Bay­reuth. Sou­ve­rä­ner Sie­ger der WK 3 wur­de das Gym­na­si­um Burg­kunst­adt. In der Beset­zung Seba­sti­an Qui­de­nus, Toni Pet­te­rich, Timo Hen­z­ler und Robert Kral gewan­nen sie alle Mann­schafts­kämp­fe und erziel­ten 26 v0n 28 mög­li­chen Brett­punk­ten. Zwei­ter wur­de in die­ser WK das Hoch­fran­ken Gymnsi­um Nai­la vor der 2. Mann­schaft des Mera­ni­er Gym­na­si­ums Lich­ten­fels. In der WK 4 sieg­te das MWG Bay­reuth vor dem GMG Bay­reuth und dem Meria­ner Gym­na­si­um. In der WK Grund­schu­le waren nach 7 Run­den 3 Mann­schaf­ten mit 11 : 3 Punk­ten punkt­gleich. Mit 21,5 Brett­punk­ten sieg­te hier die Grund­schu­le Weis­main vor der Grund­schu­le Ein­berg mit 20,5 Punk­ten und der Grund­schu­le Burg­kunst­adt mit 18 Brett­punk­ten. Bei den Mäd­chen sieg­te die 2. Mann­schaft aus Burg­kunst­adt über­ra­schend vor der 1.Mannschaft.

Am Sonn­tag fand dann noch das 11. DWZ Tur­nier im Burg­kunst­adter Schach­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen “ statt. Hier­an beteilg­ten sich 29 Jugend­li­che in fünf Wett­kampf­klas­sen. Das Ziel des Tur­niers ist es nicht Sie­ger zu sein, auch wenn es Poka­le für den jeweils Erst­plat­zier­ten gab, son­dern um Spiel­erfah­rung zu sam­meln und mit­tel­fri­stig eine DWZ zu erlan­gen. Eben­so konn­ten die Teil­neh­mer ihre Par­tien ana­ly­sie­ren las­sen. In der Grup­pe 1 sieg­te Timo Hen­z­ler ( SSV Burg­kunst­adt) mit 2,5 Punk­ten aus 3 Par­tien. Den 2. Platz beleg­te Jonas Fischer vom ATSV Ober­kot­z­au. Auf den drit­ten Rang kam Mag­da­le­na Völ­ker. In Grup­pe 2 sieg­te Valen­tin Rud­l­off vom SC Höchstadt/​Aisch. Leon Brocke aus Seu­bels­dorf kam auf den 2. Platz vor Kla­ra Sten­gel vom SK Weid­hau­sen. In der Grup­pe 3 sieg­te Johan­nes Lau­bin­ger (Höchstadt/Aisch)vor Vlad Botscha­row ( SSV Burg­kunst­adt ) . In der 4. Grup­pe erreich­te Pas­cal Räd­lein ( Burg­kunst­adt ) den 3. Platz hin­ter Leo­pold Mül­ler ( Bind­lach ) und Jan Anger ( Markt­leu­then), Auch Jan Hoff­mann ( Seu­bels­dorf) erreich­te in der Grup­pe 5 den 3. Rang hin­ter Kon­sta­tin Fri­kel ( SK Kehl­heim ) und Timon Urban ( Marktleuthen) .