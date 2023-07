Zu einem Mönch, der in einem ein­sa­men Klo­ster leb­te, kamen Leu­te und frag­ten ihn: „Wel­chen Sinn siehst du in dei­nem Leben, in die­ser Stil­le und Ein­sam­keit?“ Der Mönch war gera­de dabei, im Klo­ster­hof mit einem Eimer Was­ser aus dem Brun­nen zu holen. Er sag­te zu den Besu­chern: „Schaut in den Brun­nen hin­ein. Was seht ihr da?“ Sie schau­ten in die Tie­fe: „Wir sehen gar nichts.“ Nach einer Wei­le for­der­te der Mönch die Besu­cher noch ein­mal auf, in den Brun­nen zu blicken. Als sich die Leu­te über den Brun­nen­rand beug­ten, frag­te er sie: „Was seht ihr jetzt?“ Sie ant­wor­te­ten: „Nun sehen wir uns selbst!“ Da sag­te der Mönch: „Als ich vor­hin Was­ser geschöpft habe, war das Was­ser noch unru­hig. Jetzt ist es ruhig gewor­den. Das ist die Erfah­rung der Stil­le: Man sieht sich selbst. Und wenn man mit sich selbst zur Ruhe gekom­men ist, sieht man auch die Welt mit ganz ande­ren Augen – und Gott.“ Die Men­schen waren still gewor­den. Freund­lich ver­neig­te sich der Mönch vor ihnen und ging über den Hof ins Klo­ster zurück.