Für die Kirch­weih müs­sen Stra­ßen gesperrt wer­den – In Brand und Eschen­au wird im August gefeiert.

Der Fest­platz in Brand wird für die Kirch­weih zwi­schen dem 7. und 15. August gesperrt. Die Gemein­de bit­tet dar­um, die ent­spre­chen­den Schil­der zu beachten.

Für die Eschen­au­er Kirch­weih wer­den die Her­ren­gas­se und die Eschen­au­er Haupt­stra­ße zwi­schen Markt­platz 6 und 8 (Hohe Gast­haus Krä­mer) gesperrt. Die Eschen­au­er Haupt­stra­ße ist zu fol­gen­den Zei­ten in 2023 betrof­fen: Frei­tag, 18. August, 16 Uhr, bis Sams­tag, 19. August, 4 Uhr, sowie Sams­tag, 19. August, 13.30 Uhr, bis Diens­tag, 22. August, 4 Uhr. Bus­se kön­nen die Hal­te­stel­le Eschen­au-Apo­the­ke (in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße) in die­sem Zeit­raum nicht anfah­ren, die Ersatz­hal­te­stel­le ist der Eschen­au­er Bahn­hof. Der Stra­ßen­ver­kehr kann wäh­rend der Sper­rung über die B2 aus­wei­chen. Die umlie­gen­den Geschäf­te sind aller­dings wei­ter erreichbar.