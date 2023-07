WILD­KRÄU­T­ER­WAN­DE­RUN­GEN AM SONN­TAG, 30.07.2023

Die Teil­neh­mer ler­nen die fas­zi­nie­ren­de Welt der Wild­kräu­ter an ihren natür­li­chen Wuchs­or­ten ken­nen. Sie erfah­ren wäh­rend der Wan­de­rung Wis­sens­wer­tes über die Anwen­dung der Wild­kräu­ter in der Volks­heil­kun­de und deren Ver­wen­dung in der Küche.

Um 15 Uhr tref­fen wir uns am Park­platz beim Nage­l­er See in der gleich­na­mi­gen Stra­ße „Zum See“.

Die Anzahl der Teil­neh­mer ist begrenzt, wes­halb eine Anmel­dung erfor­der­lich ist. Genaue­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie bei der Anmel­dung. Ein Kosten­bei­trag in Höhe von 8,00 € wird erhoben.

Anmel­dung bei Moni­ka Wastl zer­ti­fi­zier­te Kräu­ter­füh­re­rin unter Tele­fon 01515 3560569 oder monika.​wastl@​outlook.​de