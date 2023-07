End­lich hat sie begon­nen: Die lang­ersehn­te fünf­te Jah­res­zeit. Die Lieb­ha­ber der Kulm­ba­cher Fest­bie­re fei­er­ten den Auf­takt der Kulm­ba­cher Bier­wo­che fröh­lich und aus­ge­las­sen. Gele­gent­li­che Regen­schau­er konn­ten den Fest­be­su­chern nicht die Lau­ne ver­der­ben. Ganz im Gegen­teil: Sie genos­sen die Fest­bie­re und die beson­de­re Atmo­sphä­re des tra­di­tio­nel­len Kulm­ba­cher Bier­fe­stes in vol­len Zügen. Somit war das erste Wochen­en­de ein vol­ler Erfolg.

Die fei­er­li­che Begrü­ßungs­ze­re­mo­nie muss­te zwar eine Pro­gramm­än­de­rung erfah­ren, aber die Stim­mung und Vor­freu­de der Besu­cher lie­ßen sich dadurch nicht trü­ben. Wäh­rend der Bütt­ner­tanz und das Stand­kon­zert der Stadt­ka­pel­le auf­grund des Regens abge­sagt wer­den muss­ten, zeig­te sich Petrus doch gnä­dig für die vor­ge­zo­ge­ne Begrü­ßung der Ehren­gä­ste, zu denen hoch­ran­gi­ge Per­sön­lich­kei­ten wie der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent, Dr. Mar­kus Söder, und die Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les, Mela­nie Huml, gehörten.

Für einen kur­zen Moment ließ der Regen nach, sodass die Ehren­gä­ste an den Trep­pen des Rat­hau­ses fei­er­lich begrüßt wer­den konn­ten. Mar­kus Söder zeig­te sich begei­stert von der Kulm­ba­cher Bier­wo­che und beton­te, dass es eines der Top Feste in ganz Deutsch­land sei. Als Bay­er schät­ze er die Tra­di­ti­on und die Ver­bun­den­heit der gan­zen Stadt mit dem Fest. Beson­ders das gute Essen und die exzel­len­ten Geträn­ke wuss­ten zu gefallen.

Der Höhe­punkt der Eröff­nung, der Anstich des ersten Bier­fas­ses durch Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, wur­de auf­grund des unbe­stän­di­gen Wet­ters um eine hal­be Stun­de auf 10.30 Uhr vor­ge­zo­gen. Mit einem humor­vol­len Gedicht brach­te er die Bier­wo­chen­be­su­cher zum Lachen. Anschlie­ßend bewies er auch sein hand­werk­li­ches Geschick. Mit nur zwei Schlä­gen gelang ihm das Anste­chen des ersten Fas­ses Fest­bie­res. Damit war die dies­jäh­ri­ge Bier­wo­che offi­zi­ell eröffnet.

Das Wet­ter bes­ser­te sich im Lau­fe des Tages und um die Mit­tags­zeit ver­zo­gen sich die Regen­wol­ken end­lich für ein paar Stun­den. Die Son­ne schien über Kulm­bach und die Stim­mung wur­de noch aus­ge­las­se­ner. Am Sams­tag­abend sorg­ten die Fet­zen­ta­ler für beste Stim­mung und brach­ten den Bier­stadl zum Toben. Nicht nur im Stadl war beste Stim­mung, auch die Attrak­tio­nen um das Fest­zelt, wie das Bier­dorf vor der Stadt­hal­le, der chil­li­ge Bereich rund um die Mönchs­hof Brau­Mei­ste­rei oder der lau­schi­ge Kapu­zi­ner Bier­gar­ten stie­ßen auf gro­ße Begeisterung.

Am Sonn­tag erwar­te­te vor allem die Lieb­ha­ber der böh­misch-mäh­ri­schen Blas­mu­sik ein musi­ka­li­sches High­light: Der Aus­nah­me-Musi­ker Vla­do Kum­pan bot mit sei­nen Kum­pa­nen eine Dar­bie­tung der Extra­klas­se an. Mit einem Reper­toire, das selbst­kom­po­nier­te Stücke wie auch Hym­nen der Pop­mu­sik beinhal­te­te, zog der talen­tier­te Musi­ker das Publi­kum in sei­nen Bann und sorg­te für Gän­se­haut-Momen­te. Durch das mei­ster­haf­te Kön­nen und vir­tuo­se Beherr­schung der Instru­men­te erzeug­te Vla­do Kum­pan mit sei­nen Kum­pa­nen eine kraft­vol­le und mit­rei­ßen­de Klang­ku­lis­se. Die ein­zel­nen Blas­in­stru­men­te ver­schmol­zen zu einem har­mo­ni­schen Gesamt­klang, der durch eine prä­zi­se und lei­den­schaft­li­che Spiel­wei­se geprägt war. Kurz­um: Vla­do Kum­pan und sei­ne Kum­pa­nen lie­ßen die Her­zen von Blas­mu­sik­lieb­ha­bern höher­schla­gen. Das ist auch der Grund, war­um sie in der Sze­ne einen her­aus­ra­gen­den Namen genießen.

„Das erste Wochen­en­de der 72. Kulm­ba­cher Bier­wo­che hat bis­her sehr gut geklappt! Auch wenn das Wet­ter etwas bes­ser sein könn­te, es trübt nicht ansatz­wei­se die Stim­mung unse­rer Besu­cher. Man blickt aus­nahms­los in fröh­li­che und lachen­de Gesich­ter. In Sum­me ein tol­ler Auf­takt der Bier­wo­che 2023! Ich freue mich auf die kom­men­de Woche und bin mir sicher, dass es ein gelun­ge­nes Bier­fest mit viel Spaß und Genuss wird“, freut sich Orga­ni­sa­tor der Kulm­ba­cher Bier­wo­che Micha­el Schmid.

Auch in den kom­men­den sie­ben Tagen ver­spricht die Kulm­ba­cher Bier­wo­che ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit zahl­rei­chen High­lights für Jung und Alt. Neben den Fest­bie­ren und wei­te­ren Bier­spe­zia­li­tä­ten sowie musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen, gibt es ein viel­fäl­ti­ges kuli­na­ri­sches Ange­bot und eine bun­te Mischung aus Tra­di­ti­on und Moderne.