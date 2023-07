Die Stadt­kir­chen­ge­mein­de und Dekan Jür­gen Hacker laden auch in die­sem Jahr wie­der zu einem beson­de­ren Got­tes­dienst zur Eröff­nung der Fest­spiel­zeit in die Stadt­kir­che ein. Seit sei­nem ersten Fest­spiel­be­such 1982 begei­stert die Musik Richard Wag­ners den in Bay­reuth auf­ge­wach­se­nen Theo­lo­gen. Nach­dem im ver­gan­ge­nen Jahr Par­si­fal im Mit­tel­punkt des Got­tes­dien­stes zur Fest­spiel­eröff­nung stand, setzt sich Dekan Jür­gen Hacker mit einem wei­te­ren Werk Richard Wag­ners aus­ein­an­der – mit Tri­stan und Isolde.

Er beleuch­tet dabei Anknüp­fungs­punk­te und Unter­schie­de zwi­schen der Oper und der christ­li­chen Botschaft.

Herz­li­che Ein­la­dung am 30. Juli 2023 um 10.00 Uhr in die Stadt­kir­che. KMD Micha­el Dorn wird an der Orgel Moti­ve aus dem Tri­stan erklin­gen lassen.