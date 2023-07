Fen­nin­ger-Ver­let­zung brach­te Bruch im Spiel

Eine schwa­che hal­be Stun­de bis zur Halb­zeit nach der ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­wechs­lung von Chri­stoph Fen­nin­ger brach­te der SpVgg Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag in der Regio­nal­li­ga Bay­ern eine 1:2‑Niederlage bei der DJK Vilzing.

David Ismail ließ die zahl­reich mit­ge­rei­sten und stimm­ge­wal­ti­gen Alt­stadt-Fans bereits nach drei Minu­ten jubeln, als er den Ball nach Vor­ar­beit von Jann Geor­ge und Mar­co Ste­fandl zur Bay­reu­ther 1:0‑Führung ins rech­te unte­re Tor­eck ein­schob. Die Bay­reu­ther ver­lo­ren nach der guten Anfangs­pha­se jedoch rasch den Faden. In der 14. Minu­te muss­te Chri­stoph Fen­nin­ger ver­letzt aus­ge­wech­selt wer­den. Bereits in der 18. Minu­te fiel der 1:1‑Ausgleich: Jim-Patrick Mül­ler leg­te für Fabi­an Tret­ten­bach auf, der den Ball aus 18 Metern ins rech­te Tor­eck beför­der­te. Vil­z­ing hat­te jetzt opti­sche Vor­tei­le, Tobi­as Hoch in der 22. und Andre­as Jün­ger (32. Minu­te) ver­ga­ben wei­te­re Groß­chan­cen für die Gast­ge­ber. Die Füh­rung für Vil­z­ing erziel­te schließ­lich in der 35. Minu­te erneut Fabi­an Tret­ten­bach mit einem ful­mi­nan­ten Flach­schuss. Mit einem unter­halt­sa­men und ver­dien­ten 2:1 für die Gast­ge­ber aus der Ober­pfalz ging es in die Halbzeitpause.

In der zwei­ten Hälf­te wur­de die Alt­stadt deut­lich stär­ker. Zunächst muss­te in der 54. Minu­te der Vil­z­in­ger Kee­per Max Putz sein gan­zes Kön­nen auf­bie­ten, um den Ball gera­de noch von der Linie zu krat­zen, dann köpf­te zwei Minu­ten spä­ter Edwin Schwarz auf die Lat­te des Kastens der Gast­ge­ber. Bay­reuth mach­te Druck und war jetzt über­le­gen. In der 78. Minu­te hat­te Fabio Pir­ner nach einem Abwehr­feh­ler von Mar­tin Tie­fen­brun­ner eine wei­te­re gute Gäste­chan­ce, zog den Ball jedoch über das Tor. Die Bay­reu­ther Chan­cen­ver­wer­tung war jetzt schon fast fahr­läs­sig. Kon­se­quenz dar­aus war die 1:2‑Niederlage der SpVgg, mit drei Zäh­lern aus zwei Spie­len rutscht die Alt­stadt damit ins Mit­tel­feld der Regio­nal­li­ga Bay­ern-Tabel­le ab. Am kom­men­den Frei­tag, 4. August, emp­fängt der Dritt­li­ga-Abstei­ger um 19 Uhr im näch­sten Heim­spiel den FC Memmingen.

Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß sah die ver­let­zungs­be­ding­te Aus­wechs­lung von Chri­stoph Fen­nin­ger in der 14. Minu­te als Bruch­stel­le des Bay­reu­ther Spiels in der ersten Hälf­te, nach­dem die schnel­le Füh­rung den Bay­reu­thern voll in die Kar­ten gespielt hat­te. „Die bei­den Tore für Vil­z­ing ent­stan­den letzt­lich aus Sze­nen, in denen die Spiel­si­tua­tio­nen eigent­lich schon geklärt waren. Die Gast­ge­ber konn­ten ihr bru­tal-schnel­les Spiel durch­zie­hen. In der zwei­ten Hälf­te war Bay­reuth dann wie­der über­le­gen, teils erst­klas­si­ge Chan­cen wur­den jedoch ver­ge­ben. Letzt­lich muss man die Nie­der­la­ge akzep­tie­ren und es am kom­men­den Frei­tag gegen Mem­min­gen bes­ser machen“, so Schmalfuß.

Auf­stel­lung SpVgg Bay­reuth: Pet­zold – Kehl, Moos (46. Pir­ner), Schwarz (46. Zietsch), Syh­re, Weber, Wie­sels­ber­ger, Geor­ge (46. Heck­mann), Ismail, Fen­nin­ger (14. Min­tal), Stefandl;

Tore: 0:1 Ismail (3.), 1:1 Tret­ten­bach (18.), 2:1 Tret­ten­bach (35.);