Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kör­per­ver­let­zung

Am Frei­tag­abend, gegen 23:50 Uhr, grif­fen meh­re­re, bis dato unbe­kann­te Per­so­nen aus einer grö­ße­ren Grup­pe her­aus, einen 37 jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer an, der mit sei­nem Rad gera­de die Ket­schen­dor­fer Stra­ße stadt­aus­wärts fuhr. Die Täter stie­ßen den vor­bei­fah­ren­den Mann, im Bereich Ket­schen­dor­fer Straße/​Ecke Max-Bro­se-Stra­ße, vom Rad. Durch den Sturz zog sich die­ser eine schwe­re Frak­tur des Nasen­beins, sowie Prel­lun­gen und Schürf­wun­den zu. Zur Behand­lung sei­ner Ver­let­zun­gen erfolg­te des­sen Trans­port ins Kli­ni­kum Coburg. Ob die Täter auch noch auf den am Boden lie­gen­den Mann ein­wirk­ten, ist bis dato noch nicht bekannt. Hin­wei­se nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Bau­stel­len­dieb­stahl Großheirath

In der Zeit vom 27.07.2023 bis 28.07.2023, ent­wen­de­ten bis dato unbe­kann­te Täter, auf einer Bau­stel­le in der Max-Carl-Stra­ße, zwei dort gela­ger­te Bag­ger­schau­feln, in einem Wert von meh­re­ren tau­send Euro. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Täter hier­zu ein grö­ße­res Fahr­zeug u.U. auch mit Kran, nutz­ten. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unter Alko­hol­ein­fluss gefahren

Kro­nach – In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de eine Strei­fe auf einen 28-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer auf­merk­sam, wel­cher in Schlan­gen­li­ni­en die Bam­ber­ger Stra­ße befuhr. Bei der anschlie­ßen­den Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de eine erheb­li­che Alko­ho­li­sie­rung bei dem jun­gen Mann fest­ge­stellt, wes­halb der 28-Jäh­ri­ge zur Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum Kro­nach ver­bracht wur­de. Der Fahr­rad­fah­rer muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich verantworten.

Zeu­gen gesucht

Kro­nach (Orts­teil) – Am Frei­tag­vor­mit­tag, um 07:50 Uhr, kam es zwi­schen Vog­ten­dorf und Fisch­bach zu einem Ver­kehrs­un­fall im Begeg­nungs­ver­kehr. Eine 30-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis befuhr mit ihrem schwar­zen Daim­ler die Kreis­stra­ße 12 von Vog­ten­dorf in Rich­tung Fisch­bach, als ihr im Bereich einer Links­kur­ve ein ande­rer Pkw ent­ge­gen­kam. Der ande­re Fahr­zeug­füh­rer schnitt offen­bar die Kur­ve, so dass es zu einem Zusam­men­stoß der jeweils lin­ken Außen­spie­gel kam. Anschlie­ßend setz­te der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer sei­ne Fahrt ein­fach fort, ohne vor Ort anzu­hal­ten. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Fahr­zeug bzw. dem Fahr­zeug­füh­rer geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei PI Kro­nach unter tel. 09261/5030 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fen­ster beschädigt

Kulm­bach – Eine bis­lang unbe­kann­te Per­son beschä­dig­te am Sams­tag­früh gegen 02.15 h eine Fen­ster­schei­be in Ober­hacken beim „Bade­haus“ mit einem Stein . Die Tat­zeit konn­te des­halb genau ange­ge­ben wer­den, da eine Anwoh­ne­rin zu die­ser Zeit ein lau­tes Geräusch hör­te und anschlie­ßend aus dem Fen­ster sah, wie jemand weg­rann­te. Der Sach­scha­den wird auf ca. 150,– EUR geschätzt. Wer hat Beob­ach­tun­gen hier­zu gemacht?