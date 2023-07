Ein Abend in der St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che in Peg­nitz, der berührte

Urbain N´Dakon ver­zau­ber­te das Publi­kum ein­mal mehr am Sonn­tag­abend, 23. Juli 2023, mit sei­ner Kunst Musik und Wor­te in Ein­klang zu brin­gen: Der stu­dier­te Ger­ma­nist ver­steht es mit die­ser ganz eige­nen Kom­bi­na­ti­on zu berüh­ren und Weis­hei­ten aus sei­ner Hei­mat, der Elfen­bein­kü­ste, nahezubringen.

Die Koope­ra­ti­on der Peg­nit­zer Som­mer­kon­zer­te der Kan­to­rei des evan­ge­li­schen Deka­nats mit HIP e.V., der Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz, sorg­te für einen gelun­ge­nen Abend: Den gut 80 Gästen gefiel es, auch, dass N´Dakon noch einen Über­ra­schungs­gast prä­sen­tier­te. Er und Patrick Mar­tin hat­ten frü­her schon, in sei­nen Bay­reu­ther Zei­ten, zusam­men­ge­ar­bei­tet, sei es bei N´Dakons Plat­ten­auf­nah­men, sei es im Band­pro­jekt „Ori­schas“. Die Ver­traut­heit der bei­den im Zusam­men­spiel zu hören, berei­cher­te den ohne­hin gelun­ge­nen Abend.

Tra­di­tio­nel­ler Jazz-Früh­schop­pen am 30. Juli 2023

Und auch das näch­ste Ereig­nis zu Gun­sten der Schul­spei­sung in Burun­di ist schon in greif­ba­rer Nähe: Bereits am näch­sten Sonn­tag, den 30.07.23, fin­det im Wies­wei­her­park der tra­di­tio­nel­le Jazz-Früh­schop­pen statt. Der Beginn ist, wie immer, ab 10 Uhr mit dem Got­tes­dienst mit der 10 vo11-Band um das Ehe­paar Nitt und ab 11 Uhr wie immer mit Swing – aber mit einer neu­en Band: Gonzo´s Dixie Combo.

Mit den Kon­zer­ten schafft es der Ver­ein seit Jah­ren 1000en Kin­dern eine war­me Mahl­zeit am Tag zu sichern. Dies hat den Effekt, dass mehr Kin­der in dem armen Land durch die Bil­dung auch Chan­cen auf ein bes­se­res Aus­kom­men erhal­ten. Mit der Ver­sor­gung der Schul­kin­der wur­den bestän­di­ge Arbeits­plät­ze in den Schul­kü­chen eta­bliert und die loka­le Land­wirt­schaft fin­det ver­läss­li­chen Absatz für ihre Pro­duk­te, freut sich Gerald Witt­ke, Vor­sit­zen­der von HIP e.V.