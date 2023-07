Erst kürz­lich ließ Chef­trai­ner Jan Gorr auf der Auf­takt­pres­se­kon­fe­renz eine mög­li­che Nach­ver­pflich­tung für den wech­seln­den Andre­as Schrö­der noch offen. Nun ist der HSC für die­se Posi­ti­on fün­dig geworden.

Die Vestestäd­ter sichern sich die Dien­ste von Andrej Obra­no­vic und schlie­ßen damit die Kader­pla­nung für die kom­men­de Sai­son ab. Nach sei­nen ersten Pro­fi­sta­tio­nen in sei­ner kroa­ti­schen Hei­mat spiel­te der 27-Jäh­ri­ge zuletzt beim Dritt­li­gi­sten HSG Kre­feld Nie­der­rhein und sam­mel­te davor schon wert­vol­le Erfah­run­gen in der 2. Hand­ball- Bun­des­li­ga in sei­nen drei Jah­ren beim ThSV Eisen­ach. In Coburg wird er einen 2‑Jah­res- Ver­trag unter­schrei­ben. „Ich bin sehr glück­lich, jetzt ein Teil die­ses Ver­eins zu sein. In die­ser Mann­schaft steckt viel Poten­zi­al und mei­ne Zie­le sind die­sel­ben wie die des HSC.

Ich möch­te für die­sen Ver­ein alles geben und mit Coburg in der 1. Liga spie­len. Ich kann es kaum erwar­ten, bis die Sai­son end­lich los­geht“, schaut Obra­no­vic mit vol­ler Vor­freu­de auf die Zeit beim HSC.

Zusam­men mit den Abwehr­stra­te­gen Jan Schäf­fer, Bar­tek Bis und Vik­tor Glatt­hard soll der 1,96 Meter gro­ße Kroa­te die Defen­si­ve zusam­men­hal­ten. Im Angriff als Rück­raum­links-Spie­ler zeich­net er sich durch sein gutes Auge für sei­ne Mit­spie­ler und die Spiel­si­tua­ti­on aus. Dar­über hin­aus soll er mit sei­nen Fähig­kei­ten auch das Spiel im Gegen­stoß bele­ben: „Wir freu­en uns, dass wir mit Andrej jetzt das letz­te Puz­zle­teil für unse­re Mann­schaft gefun­den haben. In sei­nem Pro­be­trai­ning hier bei uns hat er einen sehr guten Ein­druck hin­ter­las­sen. Er ist ein mann­schafts­dien­li­cher Spie­ler und kann vor allem in der Deckung die vor­ge­se­he­ne Rol­le sehr gut aus­fül­len. Dar­über hin­aus spricht Andrej durch sei­ne Zeit in Deutsch­land schon sehr ordent­lich Deutsch und wird des­halb weni­ger Zeit brau­chen, sich bei uns ein­zu­ge­wöh­nen“, schätzt Chef­trai­ner Jan Gorr den Neu­zu­gang positv ein.