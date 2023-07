Rah­men­pro­gramm zur Aus­stel­lung „Frauen.Taten.Werke“ erwei­tert – Zusätz­li­che Begeg­nun­gen im Diözesanmuseum

Das Diö­ze­san­mu­se­um erwei­tert ab August die Rei­he der Begeg­nun­gen zur Aus­stel­lung „Frauen.Taten.Werke. 12 Dia­lo­ge Con­tem­po­ra­ry“ durch öffent­li­che Füh­run­gen am Freitagnachmittag.

Vom 4. August bis 22. Sep­tem­ber 2023 fin­det jeden Frei­tag um 15.30 Uhr eine öffent­li­che Füh­rung durch die erfolg­rei­che Aus­stel­lung von zeit­ge­nös­si­schen Inter­pre­ta­tio­nen bibli­scher, hei­li­ger und histo­ri­scher Frau­en statt. Die­ses Ange­bot für Ein­zel­per­so­nen und Klein­grup­pen legt wech­sel­wei­se den Fokus auf den künst­le­ri­schen oder den spi­ri­tu­el­len Gehalt der Wer­ke. Als Spot­light nimmt die Füh­rung in einer Stun­de aus­ge­wähl­te Wer­ke und The­men aus der Gesamt­heit der zwölf Frau­en­fi­gu­ren und Kunst­wer­ke in den Blick.

Die Aus­stel­lung ent­stand in Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Diö­ze­san­mu­se­um und dem Fach­be­reich Frau­en­pa­sto­ral des Erz­bis­tums Bam­berg. In einem gemein­sa­men Pro­zess zwi­schen Künst­le­rin­nen und Men­to­rin­nen ent­stan­den so durch Dia­log gepräg­te Kunst­wer­ke. Die Auf­ga­be der inter­na­tio­nal täti­gen Künst­le­rin­nen war es, im Dia­log mit Men­to­rin­nen Kunst­wer­ke zu erschaf­fen, die einen neu­en, von per­sön­li­chem Bezug gepräg­ten Zugang zu den bibli­schen und histo­ri­schen Frau­en­fi­gu­ren ermöglichen.

In einem gemein­sa­men Pro­zess ent­stan­den Gemäl­de, Skulp­tu­ren, Wand­ma­le­rei­en und Instal­la­tio­nen von Mari­on Albrecht, Rosa Brun­ner, Anne Fischer, Ker­stin Himm­ler, Nina Knöll, Iva­na Kou­bek, Anna-Maria Kur­sa­we, Mar­ga­re­the Schrü­fer, Lin­da Schu­mann, Corin­na Smok, Lisa Wöl­fel und Elke Zau­ner. Die Men­to­rin­nen, alle in der Kir­che täti­ge oder theo­lo­gisch gebil­de­te Frau­en, teil­ten im Ent­ste­hungs­pro­zess der Wer­ke ihr Wis­sen zum Leben und zur Wirk­kraft der jewei­li­gen Frau­en­fi­gur mit den Künst­le­rin­nen. Ihre Tex­te flos­sen in die Aus­stel­lung und den Pod­cast ein.

So wer­den Maria, Maria Mag­da­le­na, die Kai­se­rin und Bam­ber­ger Bis­tums­pa­tro­nin Kuni­gun­de, die Ordens­grün­de­rin Cla­ra von Assi­si, die barm­her­zi­ge Land­grä­fin Eli­sa­beth von Thü­rin­gen, die Äbtis­sin Cari­tas Pirck­hei­mer, die Domi­ni­ka­ne­rin Chri­sti­ne Ebner, die Grün­de­rin der Con­gre­ga­tio Jesu, Mary Ward, die Pio­nie­rin der katho­li­schen Frau­en­be­we­gung, Ellen Ammann, die in Ausch­witz ermor­de­te Lui­se Löwen­fels, die „Medi­en-Schwe­ster“ Tecla Mer­lo und Frau­en des 21. Jahr­hun­derts zu Gesprächs­part­ne­rin­nen, die uns bis ins Heu­te hin­ein wert­vol­le Impul­se geben.

Zur Aus­stel­lung erschien ein „Abreiß-Kata­log“: Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwer­ben an der Muse­ums­kas­se den Ein­band des Kata­logs und fül­len ihn anhand der in der Aus­stel­lung aus­lie­gen­den Abreiß­blöcke mit Kata­log­sei­ten selbst. Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen, der Pod­cast, das Begleit­pro­gramm und ein Online-Kata­log sind auf der Web­site des Muse­ums www​.dioe​ze​san​mu​se​um​-bam​berg​.de zu finden.

Ter­mi­ne der öffent­li­chen Spotlight-Führungen:

Immer frei­tags 15.30 Uhr theo­lo­gisch-spi­ri­tu­ell am 4.8./18.8./1.9./8.9./15.9. werk­ori­en­tiert am 11.8./25.8./22.9.

jeweils 12 Euro inkl. Muse­ums­ein­tritt. Kei­ne Anmel­dung erforderlich.

Wei­te­re öffent­li­che Aus­stel­lungs­füh­run­gen fin­den immer am Don­ners­tag um 17 Uhr statt, zusätz­lich fin­det eine theo­lo­gisch-spi­ri­tu­el­le Spot­light­füh­rung am Sonn­tag, 23.9., um 15.30 statt.

Diö­ze­san­mu­se­um, Dom­platz 5, 96049 Bamberg