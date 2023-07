Das Schwer­punkt­the­ma „Mensch im Zen­trum: Gesund­heit – Inno­va­ti­on – Ver­ant­wor­tung“ am 16. Wis­sen­schafts­tag der Euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on lock­te über 700 Exper­tIn­nen nach Erlan­gen. An der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg in der Medi­zin­und Gesund­heits­stadt Erlan­gen wur­de das Span­nungs­feld zwi­schen Human­me­di­zin und neu­en Tech­no­lo­gien mit dem Mot­to „Mensch im Zen­trum: Gesund­heit – Inno­va­ti­on – Ver­ant­wor­tung“ dis­ku­tiert. Vor über 700 Gästen spra­chen unter ande­rem der Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tär Mario Bran­den­burg, Bay­erns Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Mar­kus Blu­me, sowie Dr. Bernd Mon­tag, CEO von Sie­mens Healthineers.

Bereits zum zwei­ten Mal lud der Wis­sen­schafts­tag nach Erlan­gen ein. Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik mach­te bei der Begrü­ßung der Teil­neh­men­den deut­lich: „Der Wis­sen­schafts­tag hat ein­mal mehr unter­stri­chen, dass das Herz des Medi­cal Val­leys in Erlan­gen schlägt. Über Land­krei­se hin­weg den­ken wir als ein Stand­ort für Spit­zen­for­schung und hohe Inno­va­ti­ons­kul­tur. Eine idea­le Kulis­se, um Zukunfts­the­men der Gesund­heits­ver­sor­gung von mor­gen zu diskutieren“.

Dies­jäh­ri­ger Gast­ge­ber sind, neben der Stadt Erlan­gen, die Land­krei­se Erlan­gen-Höch­stadt und Forchheim.

Neben den öffent­li­chen Trä­gern wirk­ten die FAU Erlan­gen-Nürn­berg und das Fraun­ho­fer-Insti­tut für Inte­grier­te Schal­tun­gen IIS mit. Als Prä­si­dent der FAU Erlan­gen-Nürn­berg blick­te Prof. Dr. Joa­chim Horn­eg­ger auf eine erfolg­rei­che Ver­an­stal­tung zurück: „Als Gast­ge­ber sind wir beson­ders stolz auf die­se gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung und das gro­ße Inter­es­se der Besu­che­rin­nen und Besu­cher. Mit der Viel­falt der Panel­the­men – von Künst­li­cher Intel­li­genz in der Medi­zin, bis hin zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in Stadt und Land – konn­ten wir als FAU ein­mal mehr das brei­te Spek­trum unse­rer voll­uni­ver­si­tä­ren For­schung vor­stel­len.“ Zugleich schlug er den Bogen zur Poli­tik: „Erlan­gen ist zu Recht der KI-Gesund­heits­kno­ten der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung im Rah­men der High­tech Agen­da. Das ein­zig­ar­ti­ge Netz­werk aus For­schung, Indu­strie­part­nern, Start­ups und Akteu­ren im Gesund­heits­sy­stem hier in der Regi­on sorgt dafür, dass hier am Stand­ort nach­hal­ti­ge und inno­va­ti­ve Lösun­gen für die Medi­zin der Zukunft entstehen.“

Per­spek­ti­ven zur Fra­ge: Wie wol­len wir in Zukunft gesund sein und werden?

Eröff­net wur­de der Wis­sen­schafts­tag im Audi­max der FAU. Der erste Bei­trag ließ die Zuhö­re­rIn­nen die regio­na­le Wis­sen­schafts- und Wirt­schafts­land­schaft aus der Per­spek­ti­ve eines inter­na­tio­nal füh­ren­den Medi­zin­tech­nik­un­ter­neh­mens teil­ha­ben: Sie­mens Healt­hi­neers. Hoch­ka­rä­tig ver­tre­ten durch sei­nen CEO Dr. Bernd Mon­tag: „Über­all auf der Welt ste­hen die Gesund­heits­we­sen vor enor­men Her­aus­for­de­run­gen. Es feh­len Fach­kräf­te in Kli­ni­ken, Labo­ren und Pra­xen, gleich­zei­tig steigt die Zahl der chro­nisch kran­ken Pati­en­ten. Fast die Hälf­te der Mensch­heit hat heu­te noch kei­nen Zugang zu moder­ner Medi­zin.“ Dar­aus erwächst für ihn enor­me Moti­va­ti­on: „Bei Sie­mens Healt­hi­neers sind wir über­zeugt, dass inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gien viel­fa­che Lösun­gen für die­se Her­aus­for­de­run­gen bie­ten. Gemein­sam mit unse­ren Part­nern aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg und der gan­zen Welt arbei­ten wir dar­an, dass Medi­zin prä­zi­ser, effi­zi­en­ter und zugäng­li­cher für alle wird. Eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung für das Gelin­gen ist eine Gesell­schaft, die offen und ver­ant­wor­tungs­voll mit neu­en Tech­no­lo­gien wie Künst­li­cher Intel­li­genz umgeht.“

Mario Bran­den­burg, der Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tär bei der Bun­des­mi­ni­ste­rin für Bil­dung und For­schung, star­te­te mit einem Gedan­ken­ex­pe­ri­ment: Instru­men­te kön­nen für sich schon per­fekt spie­len, doch im Orche­ster sind sie weit mehr als die Sum­me ihrer Tei­le. Die­se Par­al­le­le zieht er zu Medi­zin und Tech­nik in der Behand­lung: „Nur, wenn die ana­lo­gen und digi­ta­len Mög­lich­kei­ten zusam­men­ge­dacht wer­den, wird medi­zi­nisch-tech­ni­scher Fort­schritt die Kran­ken­häu­ser, Pfle­ge­hei­me und Arzt­pra­xis errei­chen. Ana­log sind Gerä­te dabei an der Ober­flä­che, doch digi­tal ver­mes­sen sie uns im Inne­ren. Nur wer tech­no­lo­gie­of­fen ist, kann auch lösungs­of­fen sein, denn die Wis­sen­schaft gibt uns die Lösung an die Hand. Heu­te haben wir die Gele­gen­heit, die Fra­gen an und um den Men­schen zu diskutieren.“

Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kunst Mar­kus Blu­me unter­strich mit Blick auf das Schwer­punkt­the­ma die „wis­sen­schaft­li­che Potenz“ der ein­la­den­den For­schungs­land­schaft. „Die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ist ein­zig­ar­ti­ge Fort­schritts­re­gi­on: Ins­ge­samt fast 40 Hoch­schu­len, her­aus­ra­gen­de Uni­ver­si­tä­ten, Max-Planck‑, Fraun­ho­fer- und Helm­holtz-Insti­tu­te, dazu ein unter­neh­me­ri­sches Umfeld von Welt­rang. Hier ist Gro­ßes ent­stan­den und hier wird wei­ter­hin Gro­ßes ent­ste­hen – auch und gera­de in der Medi­zin. Wir lei­ten eine Deka­de der Medi­zin und Gesund­heit ein: Mit unse­rer High­med Agen­da stel­len wir dafür die Wei­chen. Wir bün­deln Kräf­te, schaf­fen Koope­ra­ti­ons­struk­tu­ren, star­ten eine Digi­ta­li­sie­rungs­of­fen­si­ve im Gesund­heits­we­sen, inve­stie­ren in den Kli­nik­bau und bil­den aus. Aktu­ell schaf­fen inner­halb die­ser Inve­sti­ti­ons­of­fen­si­ve 2.700 neue Stu­di­en­plät­ze in der Medi­zin, mehr als jedes ande­re Land und fast ein Vier­tel davon in Fran­ken. Wir wol­len Bewähr­tes stär­ken und Neu­es ent­fal­ten, denn gera­de in der Medi­zin gilt: Fort­schritt hilft den Menschen.“

Wäh­rend sich der Staats­mi­ni­ster Zeit für ein kur­zes Pres­se­ge­spräch nahm, teil­te sich das das Publi­kum in fünf par­al­le­le Fach­pa­nels auf, die sich mit unter­schied­li­chen Facet­ten einer künf­ti­gen Gesund­heits­ver­sor­gung befass­ten. Stets mit dem „Men­schen im Zen­trum“ waren bei­spiels­wei­se das Koope­rie­ren von Robo­tern und die Ent­wick­lung von KI bis hin zum fer­ti­gen Pro­dukt das The­ma. Doch auch die ethi­schen Aspek­te kamen nicht zu kurz: Zwei Panels setz­ten sich damit aus­ein­an­der, ob alle tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten auch aus­ge­schöpft wer­den dür­fen, wer die Ver­ant­wor­tung trägt und wie auch das Zusam­men­spiel mit ana­lo­gen Wegen der Ernäh­rung ein für den Pati­en­ten för­der­li­chen Gleich­klang erzeugt.

Als einen der letz­ten Pro­gramm­punk­te stell­te sich die Inno­va­ti­ons­platt­form Auto­mo­ti­ve Health, des Pro­jekts der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg „transform_​EMN“, vor. Die Platt­form bie­tet Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rern, in Zusam­men­ar­beit mit dem Medi­cal Val­ley EMN e. V., Impul­se für neue Geschäfts­fel­der in der Medi­zin­tech­nik. Nach der Staf­fel­stabüber­ga­be an den nächst­jäh­ri­gen Gast­ge­ber, die Stadt und Hoch­schu­le Hof, fand die Ver­an­stal­tung mit einem Sci­ence Slam ihren Aus­klang. Pro­mo­vie­ren­de des FAU-Son­der­for­schungs­be­reichs Emp­kinS, der inno­va­ti­ve Sen­sor­tech­no­lo­gien und Kör­per­funk­ti­ons­mo­del­le für digi­ta­le Gesund­heits­an­wen­dun­gen, stell­ten wit­zig auf­be­rei­te­te Fak­ten und Erkennt­nis­se ihrer For­schun­gen vor. Das abschlie­ßen­de Get-tog­e­ther bot zahl­rei­che und wert­vol­le Gele­gen­hei­ten des Aus­tau­schens und Netzwerkens.

Der Wis­sen­schafts­tag als Platt­form für Aus­tausch zwi­schen Wis­sen­schaft, Poli­tik und Wirtschaft

Der Wis­sen­schafts­tag ist eine Ver­an­stal­tung des Forums Wis­sen­schaft der Metro­pol­re­gi­on. Das Pro­gramm des Wis­sen­schafts­ta­ges 2023 mit inter­dis­zi­pli­nä­ren Expert:innen aus Wis­sen­schaft, Unter­neh­men und Poli­tik spie­gelt den Anspruch der Ver­an­stal­tung wider: Akzen­te zu aktu­el­len The­men set­zen, Dis­kus­sio­nen bün­deln und einen inten­si­ven Mei­nungs- und Ideen­aus­tausch ermög­li­chen. Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Prä­si­dent der Hoch­schu­le Bay­reuth und Fach­li­cher Spre­cher des Forums Wis­sen­schaft, sieht hier die Stär­ke des For­mats: „Der Wis­sen­schafts­tag macht die Inno­va­ti­ons­kraft und For­schungs­stär­ke der Regi­on erleb­bar und ermög­licht den Wis­sens­trans­fer in die Gesell­schaft. Gleich­zei­tig unter­stützt er maß­geb­lich den not­wen­di­gen Tech­no­lo­gie­trans­fer zwi­schen For­schung und Wirt­schaft, den wir brau­chen, um bei Inno­va­tio­nen schnel­ler zu wer­den und um die immensen gesell­schaft­li­chen und wirt­schaft­li­chen Her­aus­for­de­run­gen der Gegen­wart stem­men zu können.“

Der Wis­sen­schafts­tag ist jedes Jahr zu Gast an einem der Hoch­schul­stand­or­te der Metro­pol­re­gi­on, wodurch Part­ner­schaf­ten zwi­schen den Gast­ge­bern, den For­schungs­ein­rich­tun­gen und den Unter­neh­men der Gast­ge­ber­re­gi­on ent­ste­hen. Den 16. Wis­sen­schafts­tag för­dern der Pre­mi­um­Part­ner Sie­mens und die Spon­so­ren Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach, Medi­cal Val­ley Cen­ter GmbH und ESTW – Erlan­ger Stadt­wer­ke AG. Über die Part­ner und Gast­ge­ber des Wis­sen­schafts­ta­ges konn­ten sich die Besucher:innen wäh­rend der gesam­ten Ver­an­stal­tung an Aus­stel­lungs­stän­den informieren.