Das Team der BRK-Sozi­al­sta­ti­on „Obe­rer Fran­ken­wald“ arbei­tet sehr gut. Zu die­sem Prüf­ergeb­nis ist der Medi­zi­ni­sche Dienst Bay­ern gekom­men und hat die Gesamt­no­te „1,0“ ver­ge­ben. Die ambu­lan­te Pfle­ge­ein­rich­tung setzt sich aus den bei­den Stütz­punk­ten Kro­nach (Lei­tung Katha­ri­na Fal­kov­ski, Stell­ver­tre­tung Petra Reu­ther) und Stein­bach (Lei­tung Con­stan­ze Fehn) zusam­men. Lei­te­rin der ambu­lan­ten Pfle­ge ist Seli­na Queck, wäh­rend Karen Dressel (Ver­wal­tung) die Lei­tung des haus­wirt­schaft­li­chen Bereichs innehat.

„Wir haben uns sehr über die­se Gesamt­no­te gefreut und sehen die­ses Ergeb­nis als wei­te­ren Ansporn für unse­re Arbeit“, erklärt Seli­na Queck. Schließ­lich wur­de die­se her­vor­ra­gen­de Arbeit auch wäh­rend der Pan­de­mie gelei­stet, als die Bedin­gun­gen alles ande­re als ein­fach für den pfle­ge­ri­schen Bereich waren. Mit dem posi­ti­ven Prüf­ergeb­nis liegt die BRK-Sozi­al­sta­ti­on „Obe­rer Fran­ken­wald“ über dem bun­des­wei­ten Durch­schnitt von 1,4 in der Gesamt­no­te und ist damit top. Nach­dem die Prüf­in­hal­te bun­des­weit ein­heit­lich und in der Qua­li­täts­richt­li­nie für ambu­lan­te Pfle­ge­ein­rich­tun­gen fest­ge­legt sind, ist die­se Bewer­tung ver­läss­lich. Die Qua­li­täts­prü­fung ist recht umfang­reich und erfolgt in den Berei­chen: pfle­ge­ri­sche Lei­stun­gen, ärzt­lich ver­ord­ne­te Lei­stun­gen sowie Dienst­lei­stung und Orga­ni­sa­ti­on. In Sum­me wer­den bis zu 34 Kri­te­ri­en geprüft.

Das Gesamt­ergeb­nis spie­gelt damit auch die Ein­hal­tung ver­bind­li­cher Stan­dards in der Pfle­ge und Betreu­ung wider. Zudem wer­den die Ergeb­nis­se der Qua­li­täts­prü­fun­gen des Medi­zi­ni­schen Dien­stes auch auf den Por­ta­len von den Lan­des­ver­bän­den der gesetz­li­chen Pfle­ge­kas­sen ver­öf­fent­licht. Vom Team der BRK-Sozi­al­sta­ti­on „Obe­rer Fran­ken­wald“, wel­ches sich aus einem gesun­den Mix der Gene­ra­tio­nen zusam­men­setzt, wer­den rund 240 Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ver­sorgt. „Für uns steht ein part­ner­schaft­li­ches und pro­fes­sio­nel­les Arbei­ten an erster Stel­le, denn wir wol­len auch künf­tig beste Pfle­ge am besten Ort bie­ten“, führt die Lei­te­rin der ambu­lan­ten Pfle­ge wei­ter aus. Des­halb wer­den regel­mä­ßig inter­ne und exter­ne Qua­li­täts­zir­kel und Team­be­spre­chun­gen durch­ge­führt. Zudem absol­vier­ten die Mit­ar­bei­ten­den ver­schie­de­ne fach­li­che Wei­ter­bil­dun­gen bei­spiels­wei­se in den Berei­chen Hygie­ne, Wund­ver­sor­gung, Qua­li­täts­ma­nage­ment oder der Pra­xis­an­lei­tung. Außer­dem wer­den online Ange­bo­te genutzt, um fach­lich auf dem Lau­fen­den zu blei­ben und Kennt­nis­se zu erwei­tern bezie­hungs­wei­se zu ver­tie­fen. Das kommt auch bei den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten gut an, die sich bestens betreut füh­len und sich tag­täg­lich auf die Pfle­ge­kräf­te freuen.

Die viel­fäl­ti­gen Pfle­ge­an­ge­bo­te des Teams sind indi­vi­du­ell auf die Bedürf­nis­se der Pati­en­ten abge­stimmt. Die Mit­ar­bei­ten­den füh­ren ele­men­ta­re und regel­mä­ßi­ge Lei­stun­gen wie Köper­pfle­ge, Ernäh­rung, Mobi­li­tät oder pfle­ge­ri­sche Tätig­kei­ten aus. Hin­zu kom­men alle Maß­nah­men der ver­trags­ärzt­li­chen Behand­lung wie häus­li­che Kran­ken­pfle­ge. Die­se reicht von der Medi­ka­men­ten­ga­be über Ver­bands­wech­sel bis hin zur Port­ver­sor­gung. Im haus­wirt­schaft­li­chen Bereich trägt das Team bei Bedarf zur Unter­stüt­zung und Erhal­tung einer eigen­stän­di­gen Haus­halts­füh­rung bei, indem etwa Ein­käu­fe über­nom­men oder das Rei­ni­gen der Woh­nung aus­ge­führt wird. Hin­zu kom­men indi­vi­du­el­le Lei­stun­gen wie Bera­tung, Schu­lung und Beglei­tung der pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen. Bei so viel Enga­ge­ment und Ein­satz ist es kaum ver­wun­der­lich, dass die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten sowie Ange­hö­ri­ge posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen geben und mit den Lei­stun­gen zufrie­den sind.

Damit Senio­rin­nen und Senio­ren mög­lichst lan­ge in ihrer gewohn­ten Umge­bung blei­ben kön­nen, bie­tet der BRK-Kreis­ver­band Kro­nach zudem vie­le wei­te­re Lei­stun­gen aus einer Hand, wie Haus­not­ruf, Tages­pfle­ge, Essen auf Rädern oder Lebens­qua­li­tät für Gene­ra­tio­nen (LQG). Das Team der BRK-Sozi­al­sta­ti­on „Obe­rer Fran­ken­wald“ ist bei Fra­gen tele­fo­nisch unter: 09263/9546 erreichbar.