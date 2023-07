Ein Ret­tungs­pa­ket für den Hainweiher

In den Som­mer­fe­ri­en wird der Hain­wei­her im Rah­men des Bun­des­för­der­pro­gramms Bio­lo­gi­sche Viel­falt abge­las­sen und entschlammt

Das idyl­li­sche Gewäs­ser am Bota­ni­schen Gar­ten im Hain droht immer stär­ker zu ver­lan­den. Um den Fort­be­stand des Hain­wei­hers zu sichern, der in den 1920-er Jah­ren im Rah­men der Umge­stal­tung eines Reg­nitz­ar­mes ent­stan­den ist, ist eine Ent­schlam­mung des Gewäs­sers unab­ding­bar. Dafür wird durch Bam­berg Ser­vice ab 1. August 2023 das Was­ser des Hain­wei­hers abge­las­sen. Die Fische und ande­re Was­ser­le­be­we­sen wer­den behut­sam umge­setzt und spä­ter wie­der­ein­ge­setzt. Die eigent­li­che Ent­schlam­mung beginnt dann am 16. August und wird rund drei Wochen dau­ern. Ein­zel­hei­ten wer­den noch in den näch­sten Tagen bekanntgegeben.