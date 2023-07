Die Vor­be­rei­tun­gen für den 11. ERH Vitall­auf lau­fen auf Hoch­tou­ren. Zum zwei­ten Mal fin­det die belieb­te Sport­ver­an­stal­tung direkt in Wei­sen­dorf statt, nach­dem sie von Ober­lindach umge­zo­gen ist.

In die­sem Jahr wird die Lauf­ver­an­stal­tung bereits am Frei­tag den 15.September in Wei­sen­dorf gestar­tet. „Die Ver­an­stal­tungs­dich­te Ende Sep­tem­ber und der Fei­er­tag am 3.10. haben uns zu die­ser Ter­min­än­de­rung ver­an­lasst, so der Vor­stand des Ver­ei­nes ERH-Vitall­auf mit Oli­ver Brehm. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart schickt um 17.30 Uhr die Wal­ker und Wal­ke­rin­nen und um 17.50 Uhr die Läu­fer und Läu­fe­rin­nen auf die 3,3 km bis 10 km lan­gen Strecken. Die Start­gel­der, so Schatz­mei­ster Horst Exner, haben wir seit dem 1. ERH-Vitall­auf nicht erhöht und auch in die­sem Jahr betra­gen die Gebüh­ren unver­än­dert je aus­ge­wähl­ter Strecke 3,30 bis 10 Euro.

Auf eine wei­te­re posi­ti­ve Ver­än­de­run­gen in die­sem Jahr macht Oli­ver Brehm auf­merk­sam: „Eine beson­de­re Her­z­an­ge­le­gen­heit ist uns die För­de­rung der sport­li­chen Gesund­heit der jün­ge­ren Teil­neh­mer. Daher fin­det erst­ma­lig die ALDI Kin­der­olym­pia­de statt. 60 Kin­der im Alter von 4 bis 10 Jah­re haben die Mög­lich­keit ihr sport­li­ches Geschick kosten­frei zu testen. Auch hier bit­te ich um Online-Anmel­dung. Das Teil­neh­mer­kon­tin­gent ist auf 60 Kin­der begrenzt. Eine früh­zei­ti­ge Anmel­dung sichert daher eine Teilnahme.“

Wie auch in den letz­ten Jah­ren üblich, kön­nen inter­es­sier­te Sport­le­rin­nen und Sport­ler, die nicht den Netz­werk­fir­men ange­hö­ren, teil­neh­men. Maxi­mal 150 Plät­ze sind hier­für vor­ge­se­hen und reser­viert. Das Anmel­de­por­tal ist bereits jetzt schon geöff­net und erfolgt online über die Home­page www​.erh​-vitall​auf​.de. Hier kann auch der Fly­er zum 11. ERH Vitall­auf her­un­ter­ge­la­den werden.

Das Orga­ni­sa­ti­ons­team bit­te um früh­zei­ti­ge Anmel­dung. „Das erleich­tert uns die ehren­amt­li­che Orga­ni­sa­ti­on im Vor­feld, wie z.B. für das Cate­ring“, so Jonas Nien­aber, der 2. Vor­sit­zen­de des Vereines.

Wir möch­ten aus­drück­lich, so Oli­ver Brehm, ins­be­son­de­re alle Gesund­heits­sport­ler von jung bis alt herz­lich ein­la­den. Unse­re Lau­fe­vent ist als Prä­ven­ti­ons­ver­an­stal­tung kon­zi­piert. Alle Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen neh­men mit ihrer Start­num­mer an einer Tom­bo­la mit hoch­wer­ti­gen Prei­sen teil, die alle von den Vita­len Unter­neh­men zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Sicher­lich eine schö­ne Beloh­nung für die Teilnahme.“