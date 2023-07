Auch die Zufahrt zum Trimm-Dich-Pfad-Zufahrt ist betroffen

Die Stra­ße zwi­schen Ober­pur­bach und der Zufahrt Eggen­reuth (Orts­tei­le von Kulm­bach) ist am 1. und 2. August 2023 gesperrt. Der Grund sind Sanie­rungs­ar­bei­ten an der dor­ti­gen Stra­ßen­ober­flä­che. Die­se wird in einem 5.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Bereich neu ver­sie­gelt. Die Stadt Kulm­bach inve­stiert ca. 5.000 Euro.

Von der Sper­rung ist auch die Zufahrt zum Trimm-dich-Pfad an bei­den Tagen in der Zeit von 7 bis 18 Uhr betrof­fen. Eine Umlei­tung ist vor Ort ein­ge­rich­tet und erfolgt über Lehenthal/​Baumgarten bzw. Kauernburg/​Dörnhof. Soll­te die Wit­te­rung nicht mit­spie­len, könn­ten sich die Arbei­ten um ein bis zwei Tage ver­schie­ben und damit auch die ent­spre­chen­den Sper­run­gen. Die Stadt Kulm­bach bit­tet um Ver­ständ­nis für die­se Maßnahme.