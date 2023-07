Der Land­kreis Kro­nach ist ab 1. Janu­ar 2024 Teil des Ver­kehrs­ver­bun­des Groß­raum Nürn­berg (VGN). In einer Fei­er­stun­de am Don­ners­tag im DB-Muse­um in Nürn­berg wur­de auf Ein­la­dung von Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter nicht nur der Bei­tritt des Land­krei­ses Kro­nach, son­dern auch die Gebiets­er­wei­te­rung des VGN durch die Land­krei­se Kulm­bach, Coburg, Tir­schen­reuth, Wun­sie­del und Hof mit den kreis­frei­en Städ­ten Hof und Coburg gebüh­rend gefei­ert. Mit der Erwei­te­rung wird der VGN auf ins­ge­samt 32 Land­krei­se und kreis­freie Städ­te anwach­sen. Er umfasst dann eine Flä­che von knapp 20.400 Qua­drat­ki­lo­me­tern und rund 3,5 Mil­lio­nen Einwohner.

Der Kro­na­cher Land­rat Klaus Löff­ler freut sich über die­sen so wich­ti­gen Schritt, der einen wei­te­ren Mei­len­stein in der Wei­ter­ent­wick­lung des 2020 ein­ge­führ­ten Mobi­li­täts­kon­zep­tes im Land­kreis Kro­nach dar­stellt. „Mit dem Bei­tritt zum VGN set­zen wir unse­ren ein­ge­schla­ge­nen Weg kon­se­quent fort und kön­nen damit allen Gene­ra­tio­nen zusätz­li­che Per­spek­ti­ven im Bereich des öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs auf­zei­gen. Unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den künf­tig die Mög­lich­keit haben, von unse­rem Land­kreis aus mit nur einem Ticket das kom­plet­te VGN-Gebiet bis Rothen­burg o.d. Tau­ber oder auch bis kurz vor Ingol­stadt berei­sen zu kön­nen. Das ist als Ergän­zung zum „Abo-Modell Deutsch­land-Ticket“ eine groß­ar­ti­ge Sache und ich bin über­zeugt, dass wir gemein­sam mit dem VGN eine Erfolgs­ge­schich­te schrei­ben wer­den“, betont Land­rat Klaus Löffler.

Der Kro­na­cher Land­rat bedankt sich in die­sem Zusam­men­hang beson­ders bei Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder sowie bei Staats­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter für die För­de­rung des Pro­jek­tes durch den Frei­staat Bay­ern. „Der Frei­staat lei­stet hier einen wert­vol­len Bei­trag, um die Mobi­li­tät vor Ort neu zu den­ken. Uns gibt dies zusätz­li­chen Rücken­wind, um unser Mobi­li­täts­kon­zept in sei­ner gesam­ten Band­brei­te kon­ti­nu­ier­lich wei­ter­zu­ent­wickeln. Wir haben von Beginn an betont, dass es sich um fle­xi­bles System han­delt, das stän­dig ange­passt wer­den kann“, unter­streicht Klaus Löff­ler und ver­weist dabei bei­spiel­haft auf die Cam­pus-Linie, die seit 1. Juni die Hoch­schul­stand­or­te und ‑ein­rich­tun­gen in Bay­reuth, Thur­n­au, Kulm­bach und Kro­nach zu einem neu­en land­kreis­über­grei­fen­den, ver­tak­te­ten Nah­ver­kehrs­an­ge­bot mit­ein­an­der verknüpft.

„Die Erwei­te­rung des VGN ist ein gro­ßer Schritt auf dem Weg zu flä­chen­decken­den Ver­bund­struk­tu­ren in ganz Bay­ern“, beton­te Ver­kehrs­mi­ni­ster Bern­rei­ter bei der Fei­er­stun­de im DB-Muse­um. „Das ist ein gro­ßer Erfolg und eine groß­ar­ti­ge Nach­richt für mehr als 600.000 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Erwei­te­rungs­ge­biet, die in Zukunft vom attrak­ti­ven Ver­bund­ta­rif, ein­heit­li­chen Fahr­gast­in­for­ma­tio­nen und abge­stimm­ten Ver­kehrs­an­ge­bo­ten pro­fi­tie­ren wer­den“, so Bernreiter.

Für die Cam­pus-Linie hat­te der Staats­mi­ni­ster bereits zuvor in Kulm­bach einen För­der­be­scheid in Höhe von 1,5 Mil­lio­nen Euro über­reicht. „Die Bus­ver­bin­dung zwi­schen Bay­reuth, Kulm­bach und Kro­nach ist emi­nent wich­tig und ein wei­te­rer Beleg dafür, dass die Über­le­gun­gen über die Mobi­li­tät in einem Land­kreis nicht an des­sen Gren­zen auf­hö­ren dür­fen“, betont Land­rat Klaus Löffler.

Den Punkt der Über­re­gio­na­li­tät griff bei der Über­ga­be des För­der­be­scheids auch Mini­ster Bern­rei­ter auf: „Die Cam­pus-Ver­bin­dung wird eine zen­tra­le ÖPNV-Ach­se mit land­kreis­über­grei­fen­der Bedeu­tung. Sie ist ein gro­ßer Gewinn für die Regi­on, weil wir effi­zi­en­te­re, schnel­le­re Ver­bin­dun­gen schaf­fen und damit der länd­li­che Raum bes­ser ange­bun­den wird. Über 130.000 Men­schen wer­den davon pro­fi­tie­ren. Für unse­re För­de­rung neh­men wir als Frei­staat über 1,5 Mil­lio­nen Euro in die Hand – das Geld ist hier bestens investiert.“

Begon­nen wur­de mit der Cam­pus-Linie als Express­bus­li­nie bereits zum 1. Juni 2023 in einer ersten Stu­fe. Die zwei­te Stu­fe erfolgt mit dem Bei­tritt der Land­krei­se Kro­nach und Kulm­bach zum Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) am 1.1.2024. Dann wer­den vie­le der neu­en Ver­bin­dun­gen in umstei­ge­freie Fahr­ten zwi­schen Bay­reuth, Kulm­bach und Kro­nach umgewandelt.

Die CAM­PUS-Linie bedeutet:

…eine Ver­bes­se­rung des Ange­bo­tes und kür­ze­re Rei­se­zei­ten für den Schüler‑, Berufs- und Ver­sor­gungs­ver­kehr durch ein erwei­ter­tes, abge­stimm­tes und getak­te­tes ÖPNV-Kon­zept auf der gan­zen Linie. …eine erst­ma­li­ge und bes­se­re Ver­knüp­fung der Hoch­schul­stand­or­te und damit ein Ange­bot auch für die Stu­den­ten, Mit­ar­bei­ter, Dozen­ten und Fach­be­su­cher der Hochschulen. …eine fahr­plan- und erschlie­ßungs­tech­ni­sche Ergän­zung der Cam­pus-Linie zur Bahn­li­nie und kei­ne Konkurrenzsituation. …eine Ver­knüp­fung der Cam­pus-Linie mit den jewei­li­gen Stadt­bus­sen in Bay­reuth und Kulm­bach sowie mit dem ÖPNV im Land­kreis Kronach. …ein land­kreis­über­grei­fen­des, getak­te­tes, abge­stimm­tes ÖPNV-Kon­zept mit über­re­gio­na­ler Bedeu­tung, in des­sen Ein­zugs­be­reich über 130.000 Ein­woh­ner erschlos­sen wer­den können. …ein Basis­kon­zept, das nach 2 Jah­ren mög­lichst zu einer lan­des­be­deut­sa­men Bus­li­nie nach Coburg und Wun­sie­del aus­ge­baut wer­den soll. …ein För­der­kon­zept, das in den ersten zwei Betriebs­jah­ren vom Frei­staat Bay­ern mit bis zu 70 Pro­zent För­de­rung aus­ge­stat­tet wer­den soll.

Blick auf die Fahr­plä­ne (inklu­si­ve Cam­pus-Linie) des Land­krei­ses Kro­nach: https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​u​n​d​-​v​e​r​k​e​h​r​/​o​e​f​f​e​n​t​l​i​c​h​e​r​-​n​a​h​v​e​r​k​e​h​r​/​b​u​s​f​a​h​r​p​l​a​e​ne/