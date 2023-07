In der 31. Kalen­der­wo­che 2023 fin­den am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lun­gen in Straf­sa­chen statt:

1. Das Straf­ver­fah­ren gegen den 24-jäh­ri­gen A. wegen 10 Fäl­len des Han­del­trei­bens mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge am 01.08.2023, 09:00 Uhr, vor der 3. Straf­kam­mer (Az. 34 KLs 2101 Js 5002/23).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, in ins­ge­samt 12 Fäl­len als Lie­fe­rant für den ander­wei­tig ver­folg­ten H., der in Bam­berg im Zeit­raum zwi­schen Novem­ber 2022 und Febru­ar 2023 einen schwung­haf­ten Han­del mit Betäu­bungs­mit­teln betrie­ben haben soll, fun­giert zu haben. In dem oben genann­ten Zeit­raum soll der Ange­klag­te ins­ge­samt rund 3200 g Haschisch, rund 1000 g Koka­in, rund 4000 g Amphet­amin und rund 200 g Metam­phet­amin an den H. zu einem Gesamt­preis von rund 50.000,00 € gelie­fert und ver­kauft haben, die die­ser in der Fol­ge­zeit an wei­te­re Kun­den ver­äu­ßert haben soll.

2. Das Straf­ver­fah­ren gegen den 23-jäh­ri­gen T. wegen Han­del­trei­bens mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge am 04.08.2023, 9:00 Uhr, vor der 3. Straf­kam­mer (Az. 32 KLs 2106 Js 20907/22).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, am 23.03.2023 in sei­ner Woh­nung und dem Dach­bo­den­ab­teil der Woh­nung sei­ner Mut­ter in Bam­berg ins­ge­samt rund 1300 g Mari­hua­na, rund 240 g Haschisch, 8 g Koka­in und 71 Ecsta­sy Tablet­ten auf­be­wahrt zu haben, um die Betäu­bungs­mit­tel in der Fol­ge­zeit gewinn­brin­gend zu veräußern.